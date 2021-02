Beatrice Mahler: "Putin probabil sa repetam vaccinul in acest an. Cercetarile au indicat anticorpi pana la opt luni"

"Putin probabil sa repetam vaccinul in acest an"

"Exista pericolul ca cei care au trecut prin boala sau au facut vaccinul anti-Covid sa se infecteze, pentru ca vorbim de tulpini care isi modifica structura, tulpini noi de virus care ameninta ca fiind o noua provocare pentru urmatoarea perioada. Daca vorbim insa de tulpina care a circulat pana acum, riscul de infectare e mult scazut si putin probabil sa existe acest risc, pentru ca organismul are imunitate", a spus Mahler , la postul Digi 24. Intrebata cat dureaza imunitatea dupa vaccinare, Beatrice Mahler a spus ca cercetarile si informatiile publice de pana acum "merg spre surprize pozitive, intrucat s-a constatat ca exista o acoperire a imunitatii cu anticorpi la opt luni"."Cercetarea se duce intr-o directie utila daca vorbim de imunitate pe termen lung la vaccinuri. Se lucreaza la o platforma in care productia de anticorpi sa se realizeze contra genomului viral si nu a proteinei de la suprafata virusului, care poate suferi modificari, iar asta va duce la vaccinuri care sa acopere imunitar raspunsul pe termen lung si pentru mai multe tulpini.Putin probabil sa repetam vaccinul in acest an. Vom vedea primele date si rapoartele de la firmele producatoare privind persistenta anticorpilor de la lotul de persoane luate in studiu, monitorizarea lor se face pe o perioada mai lunga de timp. Atunci vom avea raspunsuri mai exacte", a explicat managerul Institutului "Marius Nasta". Intrebata daca cei care s-au vaccinat pot sa isi planifice fara riscuri un concediu in aceasta vara, Maher a raspuns ca este posibil dar cu rezerva de a ne informa cu privire la zonele unde vrem sa mergem, deoarece acolo pot fi alte tipuri de tulpini. Asadar, informarea trebuie sa fie constanta, a adaugat ea.