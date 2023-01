Beuran da explicatii politistilor de la Omoruri despre pacienta incendiata. Avocatul sau l-a reprezentat si pe Dragnea

Medicul Mircea Beuran este audiat, vineri dimineata, de anchetatorii de la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei.

Este prima oara cand chirurgul este audiat de oamenii legii in cazul pacientei incendiate pe masa de operatie cu cateva zile inainte de Craciun, la Spitalul Floreasca din Capitala. Femeia de 66 de ani a murit o saptamana mai tarziu.

Beuran a ajuns la politie cu putin inainte de 10:00, ora la care era programat la audieri. El nu a stat de vorba cu jurnalistii.

"Buna dimineata, am ora, multumesc", le-a spus Beuran jurnalistilor care au inceput sa-i puna intrebari si a intrat pe usa Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe care e lipit un poster mare, galben, pe care scrie "Tu poti face lumina".

Beuran a venit insotit de avocatul sau, in persoana lui Marian Nazat, cel care i-a reprezentat, printre altii, si pe fostul lider PSD Liviu Dragnea sau pe Dan Voiculescu.

Pana acum, au fost audiate celelalte cadre medicale care au fost prezente in sala de operatie - doi medici rezidenti, doua asistente si un medic specialist.

Beuran a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie de conducerea Spitalului Floreasca, iar ministrul Victor Costache a anuntat ca l-a demis si de la sefia Comisiei de Chirurgie Generala din cadrul Ministerului Sanatatii.

Activitatea lui Beuran, sub lupa: Si alti pacienti ar fi suferit arsuri

Amintim ca pacienta lui Beuran a luat foc pe masa de operatii in timpul unei interventii ce a avut loc pe 22 decembrie. Cazul socant a fost facut public pe 28 decembrie de deputatul USR Emanuel Ungureanu, iar ministrul Sanatatii a declarat ca, desi e ceva foarte grav, si el a aflat abia dupa 5 zile.

De altfel, acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata tocmai pentru ca incidentul nu a fost raportat, asa cum trebuia, la Agentia Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, unitatea medicala fiind acum in proces de reacreditare.

In ce-l priveste pe Beuran, desi protocolul operator e semnat de el, fapt ce indica prezenta in sala la momentul incendierii pacientei, acesta a declarat presei ca nu era acolo si a intervenit dupa incident.

Pacienta avea 66 de ani si suferea de cancer pancreatic. A murit pe 29 decembrie.

Ancheta Corpului de Control al Ministerului Sanatatii a scos la iveala lucruri extrem de grave atat despre cazul punctual, dar si in ce-i priveste pe foarte multi dintre pacientii medicului Mircea Beuran.

Ministrul Victor Costache a enumerat erorile: dezinfectantul folosit pe pacienta nu are astfel de indicatii, tocmai pentru ca este extrem de inflamabil si nu doar ca echipa lui Beuran a folosit mult peste cantitatea indicata, dar chiar l-a turnat pe femeie, imbiband in alcool practic tot in jurul ei.

Mai mult, pe fisa era indicata o alergie la iod a pacientei, fara ca aceasta sa fie cu adevarat testata. In orice caz, si in cazul in care un pacient are alergie la iod, substanta din betadina, protocoalele medicale indica alti dezinfectanti, in niciun caz cel folosit de Beuran.

In plus, Maria Comana, directorul Corpului de Control din Ministerul Sanatatii, a precizat ca, desi Beuran a spus ca nu avea in spital alti dezinfectanti, ancheta a relevat ca nu este asa: "In referatele dlui prof. Beuran de obicei apare produsul incriminat si am verificat balanta pe un an intreg".

Nereguli au fost gasite si in ce priveste echipa care a operat pacienta. Nu doar ca, desi aceasta sangera, nu a fost lasata sa intervina echipa care era de garda si a trebuit sa astepte sa vina ceilalti de acasa, dar rezidentul s-a apucat de procedura fara a fi supervizorul in sala.

Desi Beuran a insistat ca nu a incercat sa musamalizeze cazul, ministrul Costache a aratat ca incendierea pacientei a fost trecuta intr-o anexa separata la raportul medical.

Ministrul a precizat ca echipa Corpului de Control continua ancheta la Floreasca, pentru ca din ce au descoperit pana acum Beuran folosea aproape exclusiv acest dezinfectant pe pacienti, desi el este indicat clar doar pentru sterilizarea mainilor echipei medicale.

Astfel, din datele descoperite pana acum, nu doar ca zeci de pacienti au fost pusi in pericol, dar chiar se pare ca exista inca un caz in care un pacient a luat foc, doar ca incidentul a avut consecinte mai putin grave decat cel din decembrie.

