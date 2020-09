Buzau: 55 de persoane diagnosticate cu COVID-19 la un camin de batrani din Ramnicu Sarat

Potrivit sursei citate, din datele furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau rezulta ca, in ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 72 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus la persoane cu varste cuprinse intre 8 si 96 de ani.Astfel, 55 dintre acestea sunt intr-un camin pentru persoane varstnice din localitatea Ramnicu Sarat, fiind vorba despre opt angajati din randul personalului de ingrijire si 47 de beneficiari.De la inceputul pandemiei, in judetul Buzau au fost diagnosticate cu COVID-19 un numar de 2.449 de persoane, dintre care 88 au decedat.In prezent, in carantina la domiciliu sunt 338 persoane, iar 306 in izolare