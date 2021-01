Campania de vaccinare anti-COVID: "Etapa I se va extinde de luni pe tot teritoriul Romaniei. Duminica a inceput distribuirea a 36.000 de doze"

"Incepand de maine, 4 ianuarie 2021, activitatea de vaccinare pentru Etapa I se va extinde pe tot teritoriul Romaniei. Astfel, vor intra in activitate, la nivel national, peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical si personalul din centrele medico-sociale.Pentru buna desfasurare a procesului de vaccinare, in cursul acestei zile incepe distribuirea a peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare existente in fiecare judet.Conform instructiunilor, directiile de sanatate publica judetene si Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti centralizeaza necesarul de vaccinuri din toate centrele de vaccinare arondate si il transmit, pana in ora 13,00 a zilei anterioare vaccinarii propriu-zise, catre Centrul regional de stocare de care apartin", se arata intr-un comunicat transmis, duminica.Sursa citata mentioneaza ca Centrul regional de stocare pregateste, in vederea distribuirii, cantitatea de vaccinuri necesara, potrivit solicitarilor/programarilor primite si o distribuie, in consecinta, catre DSP-uri si centrele de vaccinare.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.