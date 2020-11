Ce inseamna medicina de dezastru, conceptul "fluturat" tot mai des in Romania. "N-o putem accepta cu atat usurinta atata timp cat n-am epuizat toate celelalte solutii"

Radu Tincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitala, spune ca nu este de acord sa fie instituita masura extrema atata timp cat nu s-au luat toate masurile sanitare care se pot implementa pentru evitatea acestei situatii."Nu putem accepta cu atata usurinta sa facem medicina de dezastru atata timp cat nu am aplicat toate masurile care se pot implementa. Ne asumam sa instituim medicina de dezastru in contextul in care nu am epuizat toate masurile sanitare care se pot implementa. Se refuza vehement lockdown-ul local si regional acolo unde rata de infectare este mare. Trebuie sa epuizam orice masura pe care o avem la indemana", a explicat Dr. Radu Tincu pentru Ziare.com.Medicul a explicat ca medicina de dezastru inseamna depasirea capacitatii spitalelor si asumarea unei cresteri substantiale a mortalitatii. Se ajunge la stadiul in care medicii trebuie sa decida cine moare si cine traieste. Practic, in medicina de dezastru, medici vor trebui sa aleaga pe cine trateaza pentru ca nu-i vor mai putea salva pe toti pacientii.Dr. Radu Tincu spune ca, pentru a evita sa intram in medicina de front, "de dezastru", "trebuie sa folosim mastile de protectie in toate spatiile. De asemenea, trebuie gasita o solutie pentru transportul in comun. Trebuie suplimentat numarul de vehicule, apoi numarul maxim de persoane care pot calatori impreuna ar trebui stabilit prin lege.De asemenea trebuie aplicat lockdown pentru localitatile unde se inregistreaza peste 4 la mia de locuitori . Aceste masuri trebuie corelate cu capacitatea sanitara. In Bucuresti , am ajuns la 4,24 la mia de locuitori. sistemul sanitare este la capacitatea maxima".Citeste si: