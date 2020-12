Adevarul despre "situatia critica" din Suedia, spus de doi medici romani care lucreaza acolo. Cum functioneaza sistemul care ii fereste de colaps

"Locurile ATI sunt ocupate, dar sunt mai putine fata de cele din alte tari"

Suedia se confrunta cu o penurie de lucratori din domeniul sanatatii, pe masura ce creste numarul demisiilor din sistem, dupa un an obositor in lupta cu COVID-19, scrie Bloomberg Publicatia straina o citeaza pe Sineva Ribeiro, presedinta Asociatiei Suedeze a Profesionistilor din Sanatate, care descrie situatia drept "ingrozitoare" si "fara precedent". Chiar dinainte de pandemie, exista o lipsa de asistente, inclusiv la ATI.Informatia a fost rostogolita si in mass-media din Romania. Ziare.com a vorbit cu doi medici din Suedia care au prezentat situatia asa cum o vad ei."Parerea mea e ca stirile sunt prezentate intr-un mod alarmist, ce induce o stare de "stres" si mai mare. Situatia din Suedia seamana cu cea din Europa. E dinamica, cifrele se schimba repede, recomandarile si restrictiile la fel.Personal nu cunosc colegi, medici sau asistente care sa-si fi dat demisia. Ca e mult de lucru, da, fara indoiala. Nu e ceva neobisnuit sa ceri ajutorul armatei (toata primavara a existat un spital ambulant care nu a fost deloc folosit, l-au demontat prin august).Locurile la ATI sunt ocupate. Dar sunt in general mai putinte la 100.000 de locuitori in Suedia decat in alte tari europene. Dar se vor deschide locuri noi", a explicat medicul Daria Glaessgen.Ea este originara din Craiova, a fost sef de catedra la Facultatea de Medicina din Stockholm si medic specialist in clinica de ginecologie oncologica a Spitalului Universitar Karolinska, cea mai mare unitate medicala din Peninsula Scandinava.Un alt medic roman stabilit in Suedia, Laura Ghibu, a povestit ca situatia a devenit "un pic mai critica", atunci cand 38 de asistente de la un spital mare din Stockholm si-au dat demisia. In total erau 50 de asistente. "Si-au dat demisia deoarece au fost nemultumite de salarii. Este foarte mult de lucru deoarece avem foarte multi pacienti care au alte afectiuni decat COVID", a spus medicul Laura Ghibu."In acest moment, in Suedia, avem 658 de locuri la ATI. Dintre acestea 230 sunt ocupate cu pacienti COVID, iar in jur de 300 sunt cu pacienti cu alte afectiuni.In Stockholm este mai dificil deoarece cei mai multi bolnavi de COVID sunt concentrati acolo. Din acest motiv este o presiiune mai mare pe sistemul sanitar din Stockholm. De aceea asistentele au vrut sa fie mai bine platite, nu li s-a dat exact ce au dorit, impreuna cu epuizarea si cu stresul le-au facut sa se decida si sa-si dea demisia.In prezent, spitalul a anagajat 28 de asistente noi. Practic a reusit sa compenseze cumva aceasta pierdere, dar a fost un semnal de alarma", a spus dr. Laura Ghibu."In acest moment facem fata. Mai avem 20% din capacitate disponibila si daca se va intampla, Doamne fereste, sa ajungem in incapacitatea sa putem trata pacientii, noi avem un sistem de intrajutorare a statelor din Scandinavia: Norvegia, Danemarca, Suedia si Finlanda care este, sa zicem asa, premergator colaborarii cu Uniunea Europeana. Noi, aici in Scandinavia, prima data apelam la vecini, apoi apelam la ajutor international.Astfel, acel plan de ajutorare se activeaza automat si bolnavii vor fi transportati in alte tari.Nu este ceva ciudat. S-a mai intamplat cand am avut probleme cu mari arsi, cand au fost probleme cu pacienti care necesitau tratament ECMO (tratament in care se extrage sangele, se oxigeneaza si se introduce inapoi in corp), am mai avut cazuri cu pacienti cu probleme neonatale.Daca va amintiti, in luna septembrie Suedia avea disponibilitate la ATI specializata ECMO si a primit pacienti din alte tari", a precizat medicul Laura Ghibu.Medicul roman din Suedia spune ca nu este ceva extraordinar. "Ce poate fi extraordinar pentru publicul din Romania este ca aceste informatii se dau transparent. Nimeni nu se bate cu pumnul in piept sa zica ca avem tot. Ni se spune de la bun inceput la ce ne putem astepta. Se lucreaza foarte mult cu proiectii, sa fim pregatiti. Nu vom ajunge de pe o zi pe alta sa nu putem sa ne asistam pacientii, sa intram intr-o situatie de criza. Avem si planul A si planul B si planul C, iar asta da un fel de siguranta si suntem destul de linistiti", a mai spun dr. Ghibu."In primavara am avut posibilitatea sa dezvoltam sistemul sanitar la 1.100 de locuri in ATI. In acest moment avem 658. In teorie ne putem dezvolta. Problema este ca, daca in primavara am avut foarte multi voluntari, care s-au angajat sa populeze locurile acestea cu personal, in acest moment, personalul acesta nu mai exista. In primul rand pentru ca a fost vorba despre o actiune de scurta durata, persoanele care au intrat acolo s-au intors la serviciile initiale, dar si pentru ca multi dintre cei care lucreza in spitale sunt infectati.In orasul in care lucrez eu, 70% din personalul de la clinica de boli infectioase sunt infectati cu COVID si a trebuit sa se diminueze numarul locurilor la ATI, de la 19 paturi la 12.Medicii ramasi lucreaza la capacitate de peste 100%, dar daca nu mai fac fata, se diminueaza locurile. Este greu, insa nu este ceva insurmontabil. Ceea ce se va face acum este sa se amane din nou interventiile pentru bolnavii non-COVID.In timpul verii, avand in vedere ca nu am avut atat de multi bolnavi COVID am inceput sa-i tratam pe pacientii cu alte afectiuni si asta a facut ca pe sistemul sanitar sa se puna multa presiune. Ca daca ii spui omului ca trebuie sa se opereze peste doua saptamani si ii dai un tratament, atunci peste doua saptamanai trebuie operat. Si probabil ca in acel timp ai si o situatie mai dificila din punct de vedere COVID dar trebuie sa faci ceva si cu pacientul respectiv. din acest motiv avem aceasta supra-populare", a explicat medicul.Referindu-se la masurile restrictive, medicul a mai spus ca Suedia nu are posibilitatea sa puna presiune pe oameni pentru a respecta regulile. "In Constitutia suedeza, noi nu avem posibilitatea unei stari de alerta. Nu avem posibilitatea nici a unei stari de urgenta, daca nu avem razboi. Deci ceea ce s-a intamplat in Romania sau in alte state cu instituirea de lockdown nu este posibil de facut in Suedia, deoarece legislatia nu ne permite. Pentru a putea face asa ceva trebuie instituita o noua lege organica, o lege pe care se lucreaza in prezent in Parlament", a spus doctorita.Referitor la numarul mare de pacienti aflati la ATI, medicul spune ca este dificil, insa nu este atat de rau cum era in luna mai, de exemplu, cand erau si cate 500 de pacienti in ATI."Noi avem criterii complet diferite in ceea ce priveste acceptarea pacientilor in Terapie Intensiva. Aici ajung doar pacientii care efectiv nu pot sa aiba alt tratament si care pot sa supravietuiasca terapiei intensive. Daca un batran, de exemplu, ar putea suprevietui terapiei intensive, cel mai probabil el nu se va putea recupera niciodata. Am avut multi barbati de 40-50 de ani la ATI care atunci cand au iesit au fost "legume". Am avut un coleg pe care il stiu din facultate, era un munte de om, iar acum este in carucior, dupa aproape trei saptamani la ATI. S-a luptat ca un zmeu sa supravietuiasca, iar acum nici nu poate sa bea singur. Va fi foarte greu cu reabilitarea celor care au trecut prin terapie intensiva.Din acest motiv, la noi la ATI intra doar pacientii care pot sa supravietuiasca tratamentului respectiv si sa se recupereze ulterior. Pentru restul se incearca tot felul de tratamente, oxigenoterapie, camera hiperbarica, plasma convalsecenta", a mai spus medicul.In Suedia, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info , 320.098 de persoane s-au infectat de la inceputul pandemiei pana in prezent si 7.514 persoane au decedat.Suedia este pe locul 36 in lume din punctul de vedere al numarului de infectii cu noul coronavirus.