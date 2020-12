Care este starea de sanatate a medicului erou de la Piatra Neamt internat in Belgia. Catalin Denciu a inceput kinetoterapia

A doua zi dupa tragedia de la Piatra Neamt, medicul a fost transferat la Spitalul Militar "Regina Astrid" din capitala Belgiei cu arsuri pe 75% din suprafata corpului. Acesta va mai ramane o perioada destul de lunga in spitalul belgian.Potrivit Digi24, medicii belgieni au reusit sa-i refaca piciorul drept, dar Catalin Denciu mai are nevoie de multe interventii chirurgicale pentru arsurile pe care le are pe restul corpului.Catalin Denciu nu a trecut inca de perioada critica. De cate ori sufera interventii chirurgicale, el este din nou intubat, pentru ca sunt foarte dureroase. Incepand de vineri, el a inceput sa faca si kinetoterapie.Incendiul din data de 12 noiembrie a fost provocat de un injectomat, aparat care a luat foc in sectia ATI a spitalului din Piatra Neamt. In momentul in care a intrat in sectie, echipamentul de protectie cu care era imbracat medicul a luat foc.Zece pacienti au decedat in urma incendiului de la Piatra Neamt.