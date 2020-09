Care este starea sanatatii copilului internat la ATI, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Medic: E dependent de oxigen, cu masca de oxigen de flux mic

"Vreau sa va spun ca e vorba despre un copil de 9 ani si 11 luni venit in spitalul nostru prin transfer de la Buzau, sambata, 12 septembrie, cu un diagnostic prezumtiv de meningo-encefalita. A fost testat SARS-CoV-2 si a fost diagnosticat ulterior cu un sindrom multisistemic inflamator asociat temporar cu SARS-CoV-2.Se numeste PIMS in literatura de specialitate. Sindromul poate fi determinat si de alte virusuri, nu numai de COVID-19, dar avand in vedere ancheta epidemiologica efectuata, acest diagnostic a fost pus de colegii mei. Copilul e in stare stationara spre bine", a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, directorul medical al Spitalului de Copii "Dr. Victor Gomoiu", dr. Diana Ionescu.La randul sau, seful Sectiei ATI, dr. Livia Gabriela Vladoi, a precizat ca acest copil nu este intubat."Momentan e stabil, stationar spre bine, dar are afectare pulmonara si cardiaca, el este cu afectare sistemica, pe toate organele, dar cele mai afectate sunt organele pulmonar si cardiac. Este cu condensari pulmonare, cu pleurezie, cu poli-serozita date de sindromul inflamator. Deci absolut toate organele sunt afectate de aceasta hiperinflamatie data de acea infectie. Nu ne gandim in niciun caz de ECMO. E dependent de oxigen, cu masca de oxigen de flux mic", a explicat dr. Vladoi.Medicii au spus ca acest copil are IgG-urile pozitive pentru noul coronavirus, dar si un test PCR cu rezultat pozitiv pentru COVID-19, Ionescu mentionand insa ca la analiza PCR rezultatul se poate mentine mult timp pozitiv, dedectand resturi de ARN viral."E un copil fara antecedente semnificative anterioare care oricum nu au niciun fel de importanta pentru acest sindrom", a precizat Livia Vladoi.La randul sau, directorul medical a afirmat ca nu au mai fost astfel de cazuri in Spitalul "Gomoiu", dar nici in Romania."E un sindrom foarte rar, PIMS. In Franta au fost diagnosticati 17 copii, in SUA au fost diagnosticati 30 de copii. Nu vad de ce ar trebui sa luam legatura cu medici din strainatate. Suntem ajutati de medici profesionisti de la Bals. Medicii din Gomoiu se descurca foarte bine, manageriaza cu succes acest caz", a sustinut Diana Ionescu, ea rugand jurnalistii sa nu ii mai "agaseze" pe medici si pe parintii copilului.Copilul de 10 ani din Buzau care a ajuns in stare grava la Spitalul Victor Gomoiu din Capitala a fost testat negativ, sambata, la Buzau, iar medicii buzoieni au decis transferul sau la un spital din Bucuresti cu diagnosticul meningo-encefalita."La UPU Buzau a fost transportat un copil de 10 ani din Buzau cu stare mediocra, cu cefalee, fotofobie si deficit motor membre inferioare cu suspiciune Covid-19. S-a efectuat examen pediatric, neurologic si de boli infectioase si s-a decis transferul la spitalul Victor Gomoiu din Capitala cu diagnostic meningo-encefalita. Copilul s-a prezentat la Unitatea de Primiri urgente sambata la ora 11.35. I-a fost prelevat test pentru Covid-19, iar la ora 12.35 a plecat deja spre Bucuresti. Ulterior au venit rezultatele pentru Covid-19, care au fost negative", a declarat Adriana Bunila purtator de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Buzau copilul de 10 ani din Buzau avea mai multe prezentari la sectia de boli infectioase a spitalului.