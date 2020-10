Un medic ATI din Iasi explica care medicament este mai eficient in tratarea pacientilor COVID. Diferenta dintre Remdesivir, Kaletra si Hidroxiclorochina

Florin Rosu spune ca, din punct de vedere observational, fara sa aiba baza unor studii concrete, de la inceputul pandemiei s-au remarcat mai multe aspecte. Medicamentul Kaletra da efecte adverse greu de suportat pentru majoritatea pacientilor, cum ar fi greata, diaree si varsaturi, in timp ce Plaquenil are efect asupra SARS-CoV-2, iar in cazul pacientilor monitorizati 24 din 24 de ore in ATI nu s-au observat efecte adverse deosebite. Medicul descrie Remdesivirul ca fiind "cel mai potent dintre toate antiviralele care sunt in momentul de fata pe piata". Declaratiile au fost facute pentru publicatia Ziarul de Iasi. "In primele luni ale pandemiei s-au folosit Plaquenil si Kaletra, iar dupa ce a fost aprobat Remdesivir l-am folosit destul de intens. Din ce am observat, din punctul meu de vedere, Remdesivirul este cel mai potent, asta daca este administrat nu la pacientul critic, ci la formele medii spre severe.In prima faza era folosit doar la pacientul critic si acolo am observat doar negativarea, insa efectele asupra organismului erau fatale pentru pacient", a precizat Florin Rosu.Medicul sustine ca in urma cazurilor tratate de la inceputul pandemiei a observat ca cele mai importante efecte adverse au aparut in cazul pacientilor care au primit tratament cu Kaletra."Este un medicament greu tolerat de pacienti, avand efecte adverse si un disconfort digestiv important. Au fost pacienti care au refuzat tratamentul si este dreptul lor, noi explicam riscurile la care se supun, este dreptul lor de a alege medicul, spitalul si daca vor sa ia tratamentul.Acum avem o paleta destul de larga de antivirale, era problema la inceput cand nu erau multe variante. Noi avem toate antiviralele care se folosesc in lume, spre exemplu la noi la ATI nu se mai foloseste acum Kaletra si nici Plaquenil, pentru ca au intrat noile terapii care sunt considerate mai potente", a completat Florin Rosu, potrivit sursei citate.Medicul a explicat ca antiviralele administrate si care sunt in protocolul national sunt: Remdesivir pulbere pentru solutie injectabila, Umifenovir (Arbidol) din Rusia, Favipiravir (Avigan) din Japonia, Plaquenil (Hidroxiclorochina) si Kaletra.