Care sunt specialitatile medicale care vor putea intra in Terapie Intensiva si intr-o sectie COVID. Raspunsul secretarului de stat Andreea Moldovan

"Se vorbeste despre paturi ca si cum am vorbi despre mobila"

Potrivit acesteia, ordonanta care permite unor medici de alte specialitati sa trateze bolnavii diagnosticati cu noul coronavirus ii ajuta atat pe medici, cat si pe pacienti.Andreea Moldovan a fost intrebata, vineri, intr-o conferinta de presa desfasurata online, care sunt specialitatile medicale care vor putea intra in Terapie Intensiva si intr-o sectie COVID."Practic, sunt acele specialitati inrudite, pe langa pneumologie, boli infectioase, exista cardiologie, medicina interna, imunologie, alergologie, geriatrie, exista pediatria si neonatologia pentru populatia pediatrica. Acestea sunt in primul rand specialitatile inrudite care au colaborat si au ajutat, dar pe langa aceste specialitati si alte specialitati medicale pot ajuta in tratamentul pacientilor cu infectie COVID", a explicat Moldovan.Ea a mentionat ca un medic de alta specialitate nu va fi capabil sa faca munca unui medic de terapie intensiva , de exemplu, dar va putea ajuta la ingrijirea pacientului cu COVID."Un medic inclusiv de boli infectioase nu va fi niciodata capabil sa faca munca unui medic de terapie intensiva in ceea ce priveste intubarea pacientilor sau ingrijirea la un nivel extrem de inalt a acestora. Drept pentru care niciodata nu se vor putea face astfel de schimburi. Dar pe de alta parte, un medic de boli infectioase va putea sa mearga sa ajute un medic anestezist pe partea de terapie, pe parte de ingrijirea pacientului, pe parte de colaborare in ceea ce priveste managementul corect al unui pacient.Deci clar nu vom merge cu aceste specialitati spre alte specialitati care sunt absolut individuale si care nu pot sa fie inlocuite. De asemenea, daca va fi un pacient cu o urgenta chirurgicala si infectie COVID cu siguranta nu va putea un medic internist sa mearga sa proceseze o interventie chirurgicala, ci din contra aceasta va fi facuta de catre medicul chirurg, dar care va putea sa fie ajutat pe partea de ingrijirea pacientului si de medici din alte specialitati", a afirmat Andreea Moldovan.Secretarul de stat a mai precizat ca un alt motiv pentru care a fost facuta aceasta ordonanta este ca sunt sectii care pot ingriji pacienti COVID, dar nu au personalul necesar."Alt motiv pentru care am facut ordonanta este pentru ca sunt si sectii neocupate, cu specific chirurgical, care au posibilitati sa ingrijeasca pacienti cu infectie COVID care au nevoie de o suplimentare a oxigenului si in care nu exista personal care sa ii poata ingriji, practic, avem locuri unde pacientii ar putea sa fie ingrijiti cum trebuie, dar nu avem personalul care sa ii ingrijeasca si atunci prin aceasta ordonanta ajutam atat medicii ca sa poata sa isi conduca activitatea medicala protejati, dar bineintelesc cu niste rigori pe care le urmam fiecare dintre noi, iar pe de alta parte dorim sa ajutam si pacientii ca sa ajunga in locuri unde pot sa fie ingrijiti corect si unde sa aiba si parte la acces medical", a mai transmis secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a declarat, joi seara, referitor la cresterea capacitatii la Terapie Intensiva, ca "se vorbeste despre paturi ca si cum am vorbi despre mobila"."In fapt, limitarea principala este cea a resursei umane. Si aici, pe de-o parte, vorbim despre medici obositi si asistente si infirmiere si toti cei care contribuie, si pe de alta parte vorbim despre limitari pe care le eliminam astazi, limitari date de lege, o lege care ii face pe medici de anumite specialitati sa se teama de eventuale consecinte ale unui lucru pe care isi doresc sa-l faca, si anume sa ajute in sectiile de Terapie Intensiva sau acolo unde, in general, sunt ingrijiti pacienti COVID-19", a afirmat el.Voiculescu a explicat ca a fost modificata prin ordonanta legea sanatatii."Am stabilit ca pe durata starii de alerta alte specialitati medicale decat infectionisti, ATI-isti pot veni in ajutorul colegilor lor (...) cu respectarea protocoalelor de practica medicala (...) Daca aceste protocoale sunt repsectaste de catre profesionisti, ei nu vor putea fi trasi la raspundere (...) Daca protocoalele de tratament vor fi respectate, atunci nimeni nu are de ce sa se teama de vreo consecinta", a sustinut el.