Cat de mare este riscul de infectare al elevilor la scoala? Raspunsul medicului Virgil Musta

Topul judetelor

Fata de scoli, plajele, pietele, zonele cu terase si petrecerile private prezinta un risc epidemiologic mai ridicat in opinia lui Virgil Musta, medic al Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, citat de postul B1 TV. "Eu cred ca riscul de contaminare este mai mic in scoala, fata de activitatile in care se aglomereaza cu oameni, precum nunti, botezuri, intalnirea cultelor religioase si asa mai departe. Singurul amanunt de care ar trebui sa se tina cont este acela ca in scoala, copiii pot face forme usoare sau inaparente, ceea ce face foarte dificil de identificat copilul pozitiv", a declarat Virgil Musta.De luni de zile, potrivit raportului zilnic transmis de catre Grupul de Comunicare Strategica, aproximativ aceleasi judete se mentin in topul infectarilor, la nivel national: Prahova, Bihor, Iasi, Arges, Bacau, Brasov, pe langa Bucuresti In aceste conditii, apare intrebarea daca cifrele sunt determinate de un numar mult mai ridicat de teste efectuate? Virgil Musta crede ca este mai degraba vorba despre conduita care caracterizeaza fiecare comunitate, cu privire la masurile de preventie."Eu cred ca se respecta mai putin cele trei reguli de baza. Aici este cheia. Acolo unde se respecta regulile de baza, numarul de infectari este mai mic. Acolo unde nu se respecta si se fac adunari de oameni care reprezinta risc major de focar de infectie, numarul de cazuri este mai mare", a declarat medicul Virgil Musta.