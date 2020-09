Cat de mare va fi impactul deschiderii scolilor asupra evolutiei epidemiei de COVID. Scenariile specialistilor

"Mai mult ca sigur probabil va mai fi o crestere"

Virgil Musta: "Nu vor exista zero riscuri"

"Nu cred ca vor aparea modificari majore in urmatoarea saptamana, e posibil sa existe o usoara crestere avand in vedere ca s-au terminat concediile, dar nu sunt semne ca numarul de cazuri ar inregistra o crestere exponentiala.Probabil o crestere usoara a incidentei medii, pana in jur de 90 de cazuri la 100.000 de locuitori , incidenta acumulata la 14 zile, dar nu cred ca mai mult de 10% se va modifica acest parametru", a explicat Rafila, la Digi24. La randul sau, Doina Azoicai, presedinte al Societatii Romane de Epidemiologie, a explicat la Digi24 ca deschiderea anului scolar si al celui universitar va determina frecvente situatii de risc de transmitere."Nu am speranta ca vom fi in evolutie descendenta, dar daca metodologiile sunt respectate am speranta macar sa ne mentinem la acest nivel.Mai mult ca sigur probabil va mai fi o crestere a cazurilor de infectare din cauza inceperii activitatii scolare sau universitare, dar am speranta ca nu vor fi importante, vor fi tinute sub control.Potentiale focare ar putea aparea.E o prioritate ca situatia sa fie bine monitorizata. In afara de numarul de cazuri, trebuie sa privim aspectele legate de numarul pacientilor la terapie intensiva sau de numarul de decese, acestea pot sa influenteze oarecum mersul sistemului de sanatate", a explicat Azoicai.Medicul Virgil Musta, seful sectiei de boli infectioase de la Spitalul Victor Babes din Timisoara spune ca nu vor exista "zero riscuri" in cazul trimiterii copiilor la scoala si recomanda respectarea la sange a protocoalelor.Medicul Musta a scris un mesaj pe Facebook in care vorbeste despre reluarea cursurilor si despre riscurile care apar."Este bine sa intelegem inca de pe acum ca nu vor exista zero riscuri in cazul trimiterii copiilor la scoala, asa cum de fapt, nici inainte de aceasta pandemie, nimeni nu putea garanta faptul ca prin prezenta la scoala copiii nu se puteau imbolnavi de alte boli transmisibile (mai usoare sau mai severe) sau ca nu ar putea transmite apoi astfel de boli celor din familie", a scris Musta pe Facebook.