Cate persoane sunt infectate cu COVID-19 in afara fiecarui om testat pozitiv: "Ei sunt in jurul nostru. Nu stiu ca au virusul"

Medicul epidemiolog spune ca la fiecare persoana depistata cu noul coronavirus sunt alte 10 purtatoare ale virusului fara sa stie acest lucru.Acesti oameni pot fi chiar aproape de noi. Astfel, ne putem feri de infectari doar daca avem grija sa respectam regulile sanitare."La fiecare persoana depistata cu noul coronavirus, alte 10 sunt purtatoare ale virusului fara sa stie. Sunt foarte multi in comunitate care au virusul, nu stiu ca-l au, au simptome minore, dar ei sunt in jurul nostru. Este important ca orice contact cu alta persoana sa fie cu protectie, adica cu masca", a declarat medicul Virgil Musta la Radio Europa FM De altfel, conform unui studiu realizat de catre cercetatorii britanici de la University College London 80% dintre persoanele depistate cu coronavirus nu au prezentat niciun fel de simptome in ziua testarii.Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat datele de la Oficiul National de Statistica din Marea Britanie in cazul a peste 36 de mii de persoane testate pozitiv.Desi cercetatorii britanici spun ca este nevoie de testarea pe scara larga a populatiei, deoarece pericolul raspandirii noului coronavirus este mai mare decat s-a crezut initial, dr. Virgil Musta crede ca in Romania NU testarea in masa a populatiei ar fi solutia, ci respectarea regulilor.