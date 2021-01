Cati bani vor primi pe ora medicii, asistentii si registratorii care lucreaza in centrele de vaccinare impotriva COVID

Potrivit Ordonantei de Urgenta citite in prima lectura in ultima sedinta de Guvern, cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar si auxiliar sanitar, cu exceptia personalului delegat sau detasat, care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID 19 se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul autoritatilor administratiei publice locale.Proiectul obtinut de Aleph News, citat de rfi.ro , prevede ca personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar implicat in vaccinare in cadrul centrelor, cu exceptia personalului delegat sau detasat, va fi platit pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferentiat: un medic ca primi 100 de lei pe ora, un asistent medical - 50 de lei pe ora, iar registratorii vor primi 25 de lei pe ora.Medicii de familie vor beneficia de un tarif pe serviciu. Pentru primii 25% din numarul total al asiguratilor inscrisi pe lista proprie eligibili la vaccinare, in functie de tipul de vaccin utilizat, medicii de familie vor primi 30 lei/serviciu.Peste pragul de 25%, tariful pe serviciu se ajusteaza astfel: pentru intervalul dintre 25,001% - 45% din numarul total al asiguratilor inscrisi pe lista proprie eligibili la vaccinare, functie de tipul de vaccinul utilizat - 40 lei/serviciu, pentru intervalul dintre 45,001 % - 65% din numarul total al asiguratilor inscrisi pe lista proprie eligibili la vaccinare, functie de tipul de vaccinul utilizat - 50 lei/serviciu, iar pentru intervalul de peste 65% din numarul total al asiguratilor inscrisi pe lista proprie eligibili la vaccinare, functie de tipul de vaccinul utilizat - 60 lei/serviciu.Tarifele sunt aplicabile inclusiv pentru administrarea vaccinului de catre medicul de familie, in cabinetul propriu, in conditiile stabilite prin Strategia de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania.Proiectul de OUG prevede si plata pentru medicii de familie care acorda servicii persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru cazurile in care medicul de familie nu asigura aceste servicii in termen de maxim 20 zile de la demararea fiecarei etape de vaccinare. Pentru informare, programare monitorizare si raportare a reactiilor adverse tariful este de 15 lei /serviciu, iar in cazul in care medicul de familie realizeaza in cabinetul propriu vaccinarea propriu-zisa tariful este de 30 lei/serviciu.Pentru functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, din bugetul Ministerului Sanatatii se asigura fondurile necesare finantarii cheltuielilor prevazute in Programul national de vaccinare, prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe baza solicitarilor CNAS formulate in acest sens.Ordonanta de urgenta ar urma sa intre in dezbatere si votare in sedinta de Guvern de saptamana viitoare.