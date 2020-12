Lista bolilor pentru care poti fi scutit de purtarea mastii. Neregulile din cazul Sosoaca

Masca e utila in rinitele alergice

Colegiul Medicilor, singurul avizat sa verifice adeverinta

Orice diagnostic are nevoie de confirmari

"De obicei, bolile care afecteaza capacitatea de oxigenare sunt bolile care dau insuficienta respiratorie cronic severa si aici, toate bolile respiratorii pot sa ajunga in faza asta in care au un deficit mare de oxigenare. Nu putem vorbi de hipertensiune arteriala", a explicat profesorul Florin Mihaltan pentru Ziare.com.In ceea ce priveste al doilea diagnostic regasit in adeverinta primita de senatoarea AUR de la medicul de familie, si nu de la medicul de medicina muncii, asa cum ar fi legal, este "rinita alergica". Dimpotriva, sustine medicul de familie Daciana Toma, secretarul general al Societatii Nationale de Medicina de Familie (SNMF), purtarea mastii este chiar recomandata."Masca ajuta in rinita, cel mai important este sa te pazesti de alergeni", a explicat specialistul. Doctorul a punctat ca, potrivit legislatiei in vigoare, medicul de familie poate elibera strict o adeverinta cu afectiunile de care sufera un pacient, acea hartie fiind utila pentru medicul de medicina muncii, cel care face, de fapt, evaluarea, si ia decizia finala cu privire la exceptarea unui pacient de la portul mastii.Astfel de cazuri nu prea au existat, nici asemenea solicitari, arata un medic de medcina muncii. "Nu am avut astfel de cerinte. Ar trebui sa fie ceva foarte bine documentat, un diagnostic foarte bine pus la punct, pentru a pune o asemenea parafa. Este important sa intelegem ca masca ne protejeaza", a punctat specialistul.De altfel, solicitarea facuta de Parlamentari catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti , una dintre institutiile carora li s-a cerut un punct de vedere asupra legalitatii adeverintei senatoarei Sosoaca, ar fi trebuit facuta catre Colegiul Medicilor din Romania. Forul medical este singurul care poate pune la indoiala decizia unui medic."Vorbim de un document medico-legal, in care este pus la indoiala ceea ce a scris un doctor, sub parafa. Singurul care poate sa evalueze ce s-a intamplat acolo este Colegiul Medicilor. DSP-ul poate fi sesizat pe motiv ca nu au fost respectate rigorile de sanatate publica si legile tarii, dar in niciun caz pentru continutul adeverintei de la medicul de familie. Care, in situatia de fata, si-a depasit atributiile. Nu are voie sa elibereze vreo adeverinta prin care sa ateste ca un pacient are sau nu voie sa poarte masca", a spus medicul de familie.Potrivit acestuia, un medic de familie ridica prezumtia, dar un diagnostic precum cel de rinita alergica necesita confirmari. "Intr-o rinita, de exemplu, indiferent de care e, obligatoriu trebuie facut examen ORL, trebuie facuta o spirometrie pentru ca rinita se asociaza de foarte multe ori cu astm bronsic, analize de sange, trebuie sa vezi ce e. Orice diagnostic trebuie documentat", a completat reprezentantul SNMF.Referitor la specialistii de medicina muncii, acestia nu au vreun fel de colaborare cu medicii de familie, ci sunt atasati unui loc de munca.Dupa aproape o zi in care a refuzat sa poarte masca in Parlament, gest care a starnit reactii inclusiv din partea premierului interimar Nicolae Ciuca , senatorea AUR, Diana Sosoaca, s-a prezentat in seara zilei de luni, 21 decembrie, la depunerea juramantului, cu un dispozitiv transparent pe fata, precizand ca masca este conforma.CITESTE SI: