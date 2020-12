Ce ce intampla cand un pacient COVID ajunge intr-o sectie ATI: "Nu inseamna ca il tii intubat cateva zile, apoi ii dai dumul acasa"

Dupa ce ies din terapie intensiva, pacientii sunt foarte fragili

Nu poti sa dai vina pe comorbiditati

Medicul arata ca un pacient infectat cu SARS-CoV-2 ajuns in stare critica se recupereaza foarte greu si sunt necesare terapii ulterioare."Trebuie sa intelegem ca pacientul nu se gestioneaza doar in ATI. Trece printr-o faza initiala in care este internat, merge pe o sectie de pneumologie, de boli infectioase sau de medicina interna si, in momentul in care tabloul clinic devine foarte sever, merge in ATI.La noi in spital, ventilatia mecanica non invaziva are loc pe sectia de pneumologie. Acolo incepe tratamentul subintensiv. Pacientul nu ramane pe sectie fara vreun ajutor", a explicat Dr. Florin Puflea.Doctorul din Italia mai arata ca este foarte greu ca un pacient care trece prin ATI sa fie recuperat usor."Cand externezi pacientul de pe o sectie de ATI, acesta merge pe o sectie unde continua exercitiile de respiratie, fizioterapia, tratamentul medicamentos. Este un ciclu complex. Nu va inchipuiti ca pacientii vin in terapie intensiva apoi ii trimiteti acasa.Pacientii care ies de la terapie intensiva dupa 14-20 de zile de ventilatie mecanica sunt pacienti fragili care continua sa aiba nevoie de asistenta medicala. Sunt pacienti care raman cu anumite probleme.Am avut si cauzuri fericite in care dupa 4-5 zie i-am detubat, au mers foarte bine, insa nu sunt asa marea lor majoritate. Pacientii din acest val sunt mult mai grav fata de cei din primul val", a mai aratat medicul."Sunt si pacienti mai tineri care fac forme severe. La Verona am avut un domn din Republica Moldova de 34 de ani care a decedat. Era un pacient sanatos.Ceea ce cred ca se evidentiaza intr-un mod nu foarte corect este ca pacientul decedat avea comorbiditati. Ca a avut si alte boli. Aceasta situatie este de multe ori folosita drept o explicatie pentru faptul ca ai pierdut un pacient la 20-30 de ani. Dar faptul ca o persoana are doua trei probleme de sanatate usoare sau medii nu explica o pierdere. Problema este serioasa", a explicat medicul Puflea din Italia.In Romania, numarul mortilor din cauza noului coronavirus a depasit 14.000 de cazuri, de la inceputul pandemiei pana in prezent. Autoritatile precizeaza, in fiecare raport ce priveste evolutia COVID-19 ca cele mai multe cazuri de decese s-au inregistrat la pacienti care au prezentat comorbiditati.