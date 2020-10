Ce spune managerul spitalului Victor Babes despre afirmatiile potrivit carora "medicul alege cine moare si cine traieste"

"Este o tendentiozitate. Intotdeauna medicii au fost pusi in situatia sa aleaga etapele, modul de a trata, in functie de manifestarile si simptomele respective. Si intotdeauna medicii s-au axat spre cei care sunt mai grav bolnavi si nu i-au lasat deoparte, au prioritizat grija pentru cei care sunt in situatii critice. Intotdeauna asa se va intampla", a declarat managerul de la Spitalul "Victor Babes" Bucuresti, pentru Sanatatea TV si RoHealthReview Acesta a dat asigurari ca se vor gasi solutii."Vom gasi solutii. Fie se mai deschid spitale, pentru cei mai putin grav bolnavi si vor fi transferati, iar noi ne vom ocupa de cei cu simptome grave, dar nu vom alege cine moare si cine traieste. Nu trebuie sa existe asa ceva. Cum sa spui: m-a ales medicul pe mine sa traiesc si pe vecinul meu de salon l-a lasat sa moara. Daca traiesti cu acest gand, trebuie sa iesi din corpul medical", a afirmat dr. Emilian Imbri.Acesta a spus ca sistemul de sanatate este sub presiune, dar niciodata un sistem de sanatate nu va ceda, chiar daca va merge mai prost."Are o capacitate, care va ajunge la maximum, iar atunci o mare parte din cei care sunt internati in momentul de fata vor sta acasa, vor fi urmariti telefonic. Va asigur ca vor sta acasa foarte bine, unde se vor trata, iar cand se vor simti rau vor veni la spital si nu vor ramane pe dinafara sub nicio forma", a declarat managerul de spital.El a spus ca "exista posibilitatea sa tratezi in Romania, nu doar in spital, iar pana acum am fost obisnuiti sa internam orice, ca de exemplu, sa i se stabileasca daca ia trei pastile pe zi sau cinci pastile. Scoatem cazurile grave si urgentele si o sa constatam ca sunt cam aceleasi in fiecare an, nu mai multe".Dr. Emilian Imbri a dat asigurari ca exista solutii si "nu vom ceda. Niciodata nu am avut perioade de liniste, fie ca au fost gripe sau alte boli transmisibile. Nu a fost un moment in care spitalul sa nu fie plin. Acum, diferenta este ca avem doar cu COVID-19, iar inainte aveam 10-15 afectiuni, dar tot plin era spitalul. Noi nu am avut locuri goale si nu a cedat nimic si exista personal care lucreaza aici de 40 de ani".