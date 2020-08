Cel mai varstnic pacient cu COVID-19 din Romania a fost confirmat la Buzau. Are 101 ani si a fost internat la Spitalul Judetean

A murit o femeie de 78 de ani

In ultimele 48 de ore, in judetul Buzau au mai fost confirmate 63 de cazuri noi de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacientii nou confirmati au varste cuprinse intre un an si 5 luni si 101 ani. Duminica a fost raportat si un deces, anunta Adevarul. DSP Buzau a anuntat, duminica, 26 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacientii confirmati in ultimele 24 de ore au varste cuprinse intre 10 si 90 de ani. Numarul persoanelor confirmate pozitiv COVID-19 de la inceputul pandemiei ajunge astfel la 1.556.Duminica a fost raportat, din pacate, inca un deces in randul pacientilor cu COVID-19. Este vorba despre o pacienta in varsta de 78 de ani. Femeia s-a prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau cu simptomatologie respiratorie. A fost confirmata cu SARS-CoV-2, apoi transferata pe Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani, unde a decedat.Pacienta era cunoscuta cu fibrilatie atriala, insuficienta cardiaca congestiva gr III, accident vascular ischemic, bronhopneumopatie obstructiva cronica st II. Potrivit DSP Buzau, de la inceputul pandemiei 861 persoane s-au vindecat de COVID-19.Duminica, in carantina la domiciliu erau 453 persoane, iar 196 in izolare la domiciliu 196. Conform raportarii de sambata, in judetul Buzau au fost 37 cazuri noi de persoane infectate cu SARS- CoV-2.Cel mai varstnic buzoian infectat este o femeie de 101 ani, internata pe sectia Cardiologie a Spitalului Judetean Buzau.