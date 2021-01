Cele doua vaccinuri aprobate in Uniunea Europeana nu pot fi combinate. Cine va decide care dintre seruri va fi injectat

Medicul urmeaza sa tina cont de toate specificatiile tehnice ale produsului, dar si de faptul ca va trebui sa aiba disponibila si doza de rapel. In plus, Baciu afirma ca este "exclus" ca cele doua vaccinuri sa fie combinate.Andrei Baciu a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre cele doua vaccinuri impotriva coronavirus aprobate in Uniunea Europeana."Indicatia pentru un vaccin sau altul o va face mereu medicul, la locul de vaccinare. Medicul, cunoscand foarte bine detaliile tehnice, va recomanda fiecarei persoane, cel mai potrivit vaccin", a declarat Andrei Baciu.Acesta a adaugat ca "va ramane o chestiune medicala din mai multe considerente"."In primul rand, pentru ca exista mici variabilitati tehnice. Rapelul se face diferit: in 21 de zile pentru vaccinul de la Pfizer, in 28 de zile pentru vaccinul de la Moderna. Trebuie sa te asiguri, si softul face acest lucru automat, sa iti blocheze si doza pentru rapel, astfel incat sa fie asigurat stocul de vaccinare si doza pentru toate persoanele care se vaccineaza", a mai afirmat Andrei Baciu.Acesta a adpugat ca "pentru toate motivele etice, morale, este bine ca orice decizie de acest fel, fiind o decizie medicala, sa fie luata de cei mai in masura sa o ia - respectiv medicii".Andrei Baciu a mai precizat ca este exclus ca cele doua vaccinuri sa fie combinate: "Este exclus sa fie combinate cele doua doze. Tocmai este motivul pentru care se face o programare, se blocheaza doua zile diferite pentru rapel. Se blocheaza si ziua 21 daca se va recomanda vaccinul produs de Pfizer si ziua 28 daca se recomanda vaccinul produs de Moderna. Dupa administrarea vaccinului, se va elimina data necorespunzatoare si va ramane data aferenta tipului de vaccin si a necesitatii de rapel".Avocatul Poporului a cerut, miercuri, informatii suplimentare despre campania de vaccinare de la ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , directorul STS , Ionel Sorin Balan, si de la presedintele Comitetului de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita.Una dintre intrebari se referea exact la cine decide care dintre cele doua vaccinuri va fi administrat unei persoane.