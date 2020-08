Centrele de transfuzie sanguina din intreaga tara vor fi deschise sambata pentru donatorii de sange si plasma convalescenta COVID-19

Potrivit sursei citate, centrele vor fi deschise sambata in intervalul 7,30 - 13,00."Intregul proces de donare se va realiza cu respectarea normelor de securitate sanitara, cadrele medicale din Bucuresti, Alba Iulia, Arad, Pitesti, Bacau, Oradea, Bistrita Nasaud, Botosani, Timisoara, Brasov, Braila, Buzau, Resita, Calarasi, Cluj, Constanta, Sfantu Gheorghe, Targoviste, Craiova, Galati, Giurgiu, Targu Jiu, Miercurea Ciuc, Deva, Slobozia, Iasi, Baia Mare, Drobeta Turnu Severin, Targu Mures, Piatra Neamt, Slatina, Ploiesti, Satu Mare, Zalau, Sibiu, Suceava, Alexandria, Tulcea, Barlad, Ramnicu Valcea si Focsani vor realiza cu atentie selectia si monitorizarea donatorilor pe tot parcursul procesului de donare.Impreuna cu donatorii, suntem dedicati cauzei noastre de redare a sperantei si bucuriei de a trai persoanelor aflate in suferinta si a caror viata atarna de un strop de sange!", se arata in comunicat.