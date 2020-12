"Chirurgul vedetelor", prins in timp ce incerca sa fuga din tara. Calin Dobos a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru moartea unei paciente

Curtea de Apel Galati l-a condamnat vineri la 3 ani de inchisoare cu executare si interdictia de a exercita profesia pe o perioada de 4 ani.Medicul a fost prins in noaptea de vineri spre sambata in timp ce incerca sa iasa din tara prin vama Nadlac. Fiind dat in consemn la frontiera, medicul a fost retinut de politisti si depus in Penitenciarul Arad."In data de 12.12.2020, in jurul orei 02.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera, pe sensul de iesire din Romania, cetateanul roman D.C., in varsta de 46 de ani, domiciliat in municipiul Bucuresti . La efectuarea verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca pe numele persoanei era emis, de catre autoritatile din Romania, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea din data de 11.12.2020, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa", a informat Politia de Frontiera.Medicul a intrat in vizorul autoritatilor judiciare in urma cu sapte ani, dupa decesul unei femei de 37 de ani din Braila. Esteticianul i-a facut acesteia o liposuctie intr-o clinica privata din Galati, desi era, la acel moment, specializat in chirurgie maxilo-faciala.Rudele femeii au acuzat ca aceasta a murit dupa ce a suferit, in timpul interventiei, mai multe perforatii ale intestinului. Medicul in varsta de 46 de ani, care intre timp s-a mutat la Bucuresti, a fost gasit vinovat pentru ucidere din culpa si condamnat la trei ani de inchisoare cu executare.Cititi si: