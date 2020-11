Cine are prioritate la testarea pentru COVID-19. Recomandarile INSP

Recomandarile

Potrivit noilor reguli, sunt 14 categorii de persoane care trebuie testate prioritar. Pe primul loc este personalul medical si auxiliar din spitale care prezinta simptome specifice imbolnavirii cu COVID-19.Urmatorii sunt pacientii care au un rezultat pozitiv la testul rapid pentru antigenul SARS CoV-2 si contactii directi simptomatici ai cazurilor confirmate.Noile definitii de caz si recomandarile de prioritizare la testare, pe site-ul INSP. Citeste si:1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definitiei de caz;2. Persoane cu rezultat pozitiv la testul pentru antigenul SARS-CoV-2;3. Contacti directi simptomatici ai cazurilor confirmate;4. Pacienti cu maximum 48 de ore inainte de procedura de transplant (asimptomatici) si donatorii de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice inainte de donare; pacienti cu transplant de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari din perioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 de ore interval;5. Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare - la fiecare 2 saptamani;6. Pacienti asimptomatici cu imunosupresie in contextul bolii sau indusa medicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea in spital ; In acest context, termenul de imunosupresie se refera la: chemoterapia citotoxica, agenti biologici cu actiune prelungita, imunoterapie celulara si doze mari de glucocorticoizi, conform ghidului Societatii Americane de Boli Infectioase (6.05.2020), accesat la https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-diagnostics/7. Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie si/sau radioterapie:- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie - cu maximum 48 de ore inainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare;- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de radioterapie - inainte de prima sedinta si apoi la 14 zile, pana la terminarea curei;8. Pacienti oncologici asimptomatici inainte de interventii operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore inaintea interventiei/manoperei; Nota: Cu referire la punctele 6., 7. si 8., in cazul pacientilor copii care se interneaza cu insotitor, se testeaza si insotitorul.9. Pacienti hemodializati asimptomatici- de 2 ori pe luna;- Pacienti hemodializati asimptomatici contacti cu caz confirmat, 2 testari la 6-7 zile interval intre ele;10. Pacienti hemodializati simptomatici;11.Persoane institutionalizate asimptomatice - de 2 ori pe luna;12.Personalul de ingrijire din centre rezidentiale - saptamanal;13.Gravidele asimptomatice care se afla in carantina / izolare la domiciliu sau au fost contact direct cu un caz confirmat - in ziua 14, daca nu au devenit simptomatice;14.Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, in a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant**; ** In perioada imediata contactului posibil infectant si pana la primirea rezultatului de laborator, personalul medico-sanitar si auxiliar isi va desfasura activitatea cu respectarea masurilor de protectie standard.