Clinica Provivamed Cluj

Misiunea noastra este imbunatatirea calitatii vietii fiecarui pacient care ne trece pragul si apeleaza la serviciile noastre medicale. Oferim acces la tehnologii de cea mai buna calitate si punem la dispozitie tot suportul medicilor intr-un mediu placut si sigur.In permanenta lucram la indeplinirea acestei misiuni, iar rezultatele foarte bune, rodul unei munci colective este semnul reusitei noastre. Profesionalismul si competenta ne definesc, acest lucru fiind reflectat in numarul mare de pacienti multumiti.In calitate de pacient te asteptam sa descoperi un loc primitor, sa faci cunostinta cu medici foarte bine pregatiti care iti acorda tot sprijinul si toata atentia in rezolvarea problemelor medicale.Toti medicii nostri sunt absolventi ai Universitatii de Medicina si Farmacie ''Iuliu Hatieganu'', singura falcultate de medicina din Romania acreditata de Asociatia Scolilor de Medicina din Europa - AMSE, de asemenea este singura facultate cu diplome recunoscute pe termen nelimitat de Ministerul Sanatatii al statului Israel.- medic specialist chirurgie generala, supraspecializare in proctologie si flebologie, competenta in ultrasonografie generala si ecografie vasculara periferica. Absolvent al Univesitatii de Medicina si Farmacie ''Iuliu Hatieganu'' Cluj-Napoca, este unul din pionierii implementarii pe piata clujeana a celor mai moderne tehnici medicale in ambulatoriu in ceeea ce priveste domeniile proctologiei (ligatura cu banda elastica RBL, termofotocoagulare in spectru infrarosu, excizia cu radiofecventa, laser hemoroidoplastia LHP, etc) si al flebologiei (scleroterapia sub ghidaj ultrasonografic - UGFS, laser terapia in boala varicoasa), cu peste 10.000 de cazuri tratate este unul din cei mai experimentati medici in domeniul activitatii sale.- medic specialist chirurgie generala, supraspecializare in proctologie, asistent universitar UMF. Absolvent al Univesitatii de Medicina si Farmacie ''Iuliu Hatieganu'' Cluj-Napoca, un medic cu o bogata activitate chirurgicala si pedagogica.- medic specialist chirurgie generala, supraspecializare in proctologie. Absolvent al Univesitatii de Medicina si Farmacie ''Iuliu Hatieganu'' Cluj-Napoca.- medic stomatolog, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie ''Iuliu Hatieganu'' Cluj-Napoca, un medic cu experienta, multa rabdare si rezultate foarte bune in tratarea multiplelor afectiuni din domeniul stomatologiei.- medic primar dermatologie, sef de lucrari UMF, doctor in medicina. Absolventa a Univesitatii de Medicina si Farmacie ''Iuliu Hatieganu'' Cluj-Napoca.- medic specialist chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva. Absolventa a Univesitatii de Medicina si Farmacie ''Iuliu Hatieganu'' Cluj-Napoca.Tratam afectiuni din sfera urmatoarelor specialitati: proctologie, flebologie, chirurgie generala, stomatologie, dermatologie si chirurgie plastica.Pentru a intelege mai bine despre ce este vorba vom aborda in linii mari fiecare specialitate.Tratam in sistem ambulatoriu afectiunile recto-anale prin metode non invazive. Fie ca suferiti de hemoroizi interni, hemoroizi externi, tromboza hemoroidala, fisura anala acuta sau fisura anala cronica, papila anala hipertrofica, condiloame sau polipi anali, marisca hemoroidala, fistula perianala, toate aceste afectiuni se vor trata cu succes in cadrul Clinicii Provivamed prin proceduri bine stabilite, in urma consultului de specialitate.De asemenea abordam intr-o maniera moderna boala varicoasa in diversele ei stadii. Tehnicile folosite sunt EVLA - termoablatia laser endovenoasa si UGFS - scleroterapia sub ghidaj ecografic.Folosim cea mai performanta aparatura din gama de lasere Leonardo. (Laser Biolitec Leonardo)Utilizand o combinatie de doua lungimi de unda 980 nm si 1470 nm, procedura laser implica furnizarea de fascicule luminoase pulsate intens in interiorul venei varicoase prin intermediul diodei. Procedura va avea drept efect cresterea temperaturii in vasul de sange, dupa care se va produce inchiderea venei.Aceste tehnici se desfasoara in regim ambulator avand o eficienta foarte ridicata.Tratamentul UGFS se bazeaza pe sclerozarea (fibrozarea) venei afectate, eliminandu-se astfel cauza aparitiei varicelor. Interventia este de mare acuratete, vizualizarea manevrei si diagnosticarea facandu-se sub control ecografic, ea nefiind dureroasa, fara stres anestezic, pacientul putandu-si continua normal activitatile cotidiene (bineinteles respectand anumite indicatii date de catre medicul curant).Stomatologia este ramura medicinii care se ocupa cu prevenirea si tratarea afectiunilor dintilor precum si a celorlalte parti care alcatuiesc, impreuna, cavitatea bucala.Stomatologia, nu numai ca trateaza dintii si gingiile, ci are si un rol de prevenire. Igiena orala corecta este importanta pentru sanatatea dintilor si gingiilor.Coordonatorul departamentului de stomatologie este dr. Mironescu Valentina, un medic cu o bogata experienta, gata in orice moment sa vina in intampinarea nevoilor dumneavoastra.Dermatologia este specialitatea medicala care se ocupa de diagnosticarea si tratarea bolilor cutanate, anexelor pielii (par, unghii) si a mucoaselor adiacente (cavitate bucala si organe genitale). In urma anamnezei si a examinarii clinice efectuate de doamna dr. Danescu Sorina veti primi suportul medical legat de orice afectiune dermatologica.De asemenea in serviciul nostru de chirurgie plastica si reparatorie se pot efectua tratamente cum ar fi: blefaroplastia, otoplastia, chirurgia mainii, sindrom de canal carpian, sindrom de canal Guyon, boala Dupuytren, dar si multe alte afectiuni ce tin de aceasta specialitate.Toate procedurile efectuate in clinica noastra sunt in ambulatoriu, nu presupun repaos la domiciliu sau la pat evitandu-se astfel interventia chirurgicala in anestezie generala si complicatiile legate de ea.Etapa de diagnosticare este bine sa fie facuta odata cu aparitia celor mai mici simptome care anunta o afectiune in aceasta zona.Orice afectiune medicala am avea, sfatul cel mai potrivit este ca pacientulul sa se adreseze unui medic specialist. Nu de putine ori suntem tentati din jena sau comoditate sa apelam la medicamente, unguente sau farmacii fara a tine insa cont ca amanarea stabilirii unui diagnostic corect poate avea urmari tragice, asadar sa nu uitam nicio clipa ca abordarea responsabila este foarte importanta.Un diagnostic in timp util va scuti pacientul de posibile complicatii.Si sa nu uitam ca 80% din populatia adulta a suferit cel putin o criza hemoroidala, de asemenea boala varicoasa afecteaza la ora actuala mai mult de 30 %, fara a socoti si dilatatiile venoase mici (teleangectazii, spider veins) care brazdeaza coapsele, atat de inestetice cand se pune problema mersului la plaja - urcand procentul pana aproape de 50%.Clinica este situata in cartierul Zorilor, strada Viilor nr 38, intr-o zona usor accesibila din apropierea spitalului Clinic de Recuperare Cluj. Se poate veni cu masina personala, clinica dispunand de locuri de parcare sau cu mijloacele de transport in comun acestea avand statii foarte aproape de centrul nostru.la serviciile noastre si nu uitati ca oferim cele mai bune solutii medicale pacientului, printr-o echipa medicala de exceptie, dar si aparatura medicala de ultima generatie.Provivamed are grija de sanatatea ta folosind toate resursele pentru a asigura fiecarui pacient in parte servicii medicale la cele mai inalte standarde, desfasurand actul medical in conditii de maxima siguranta si confort.Pentru a satisface cele mai exigente solicitari punem in slujba pacientului experienta de peste 15 ani in domeniile in care activam, dar si cele mai moderne tehnici de tratament dobandite prin participarea medicilor nostri la marile congrese europene de specialitate alaturi de profesorii celor mai prestigioase universtitati din lume.Obiectivul nostru este sa tratam cu profesionalism, respect si multa grija pacientii, obtinand impreuna cele mai bune rezultate. Mai multe detalii pe https://www.provivamed.ro/