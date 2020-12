Cluj: Scurtcircuit electric la un panou de iluminat din blocul operator al Institutului de Urologie. Un pacient a fost mutat

"O autospeciala pentru stins incendii a fost alertata, in jurul orei 15,30, ca urmare a unui apel primit pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 cu privire la un faptul ca un panou de iluminat, situat in blocul operator al Institutului de Urologie al SCJU, a luat foc.Personalul spitalului a reactionat prompt, reusind sa stinga panoul led cu mijloace proprii, si au mutat pacientul care se afla in blocul operator intr-un alt salon. Pacientul nu a suferit afectiuni in urma acestui eveniment", se arata intr-un comunicat trimis de ISU Cluj.Potrivit sursei citate, "nu au fost necesare masuri de evacuare pentru pacienti sau pentru personalul spitalului", iar "in momentul sosirii pompierilor la locul solicitarii, panoul respectiv nu mai ardea si nici nu mai fumega".