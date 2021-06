Pachet de preventie care are ca tinta principala adultii de peste 40 de ani. Numarul consultatiilor acordate de medicul de familie la domiciliu, in crestere

Seful CNAS a explicat ca acest pachet va cuprinde trei consultatii: una de evaluare a factorilor de risc ai pacientului, a doua consultatie prin care medicul efectueaza ceea ce se numeste interventia asupra factorilor de risc si a treia consultatie de monitorizare."Urmarim sa facem pasi fermi catre inversarea piramidei serviciilor de asistenta medicala, in sensul cresterii ponderilor serviciilor acordate in segmentul de prespital. Vrem sa crestem ponderea serviciilor acordate la nivelul medicinei primare si al ambulatoriului de specialitate.Este vorba despre un pachet comprehensiv de preventie care are ca tinta principala adultii peste 40 de ani. Acest pachet cuprinde trei componente care sunt interdependente. Sunt de fapt trei consultatii grupate. Prima consultatie este una de evaluare a factorilor de risc ai pacientului. A doua consultatie este una prin care medicul efectueaza ceea ce se numeste interventia asupra factorilor de risc. A treia consultatie este una de monitorizare. (...) Modul in care vor fi decontate aceste consultatii este de asa natura incat sa stimuleze livrarea acestui pachet in intregul sau", a spus Gheorghe, intr-o conferinta de presa.El a afirmat ca vor fi suplimentate sumele, astfel incat pacientii care trec prin acest proces al consultatiei preventive "sa nu intampine niciun obstacol in efectuarea analizei prescrise de medic"."De asemenea, daca medicul de familie va prescrie investigatiile, de exemplu analize de laborator ca parte a evaluarii pe care o face, aceste consultatii vor fi decontate din fond peste valoarea de contract pe care o au furnizorii de paraclinice. Deci practic vor fi suplimentate sumele, astfel incat pacientii care trec prin acest proces al consultatiei preventive sa nu intampine niciun obstacol in efectuarea analizei prescrise medic", a sustinut presedintele CNAS.Noul contract-cadru mai prevede ca numarul de consultatii la domiciliu acordate de medicii de familie va creste la una pe luna in cazul pacientilor cronici, fata de patru pe an, cate sunt in prezent.Totodata, pacientii cu boli cronice pot beneficia de doua consultatii pe luna la medicul de familie pe perioada starii de alerta."O alta masura priveste lauzele, care vor beneficia incepand de la 1 iulie, pe langa consultatie la domiciliu la externarea din maternitate, care este prevazuta si acum, vor beneficia in plus de o consultatie la domiciliu la patru saptamani de la nastere. (...) De asemenea, medicii de familie pot acorda noi servicii . Aceste servicii se refera la spirometrie, masurarea ambulatorie a tensiuni arteriale timp de 24 de ore (monitorizare holter), masurarea indicelui de presiune glezna-brat, precum si efectuarea si interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate", a spus Adrian Gheorghe.Potrivit acestuia, pacientii cu boli cronice pot beneficia in continuare de consultatii la distanta acordate de medicii de familie si de medicii din alte specialitati din ambulatoriul clinic."Terapiile psihiatrice si serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped pot fi acordate si la distanta. Ingrijirile paliative la domiciliu pot fi recomandate si de medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. (...) Pentru consultatii de distanta acordate de medicii de familie si de medicii de specialitate din specialitatile clinice din ambulatoriu nu este necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate. Pe perioada starii de alerta, in care inca ne aflam, nimic nu se schimba practic. Dupa incheierea starii de alerta, atunci cand se va incheia, vor putea fi acordate in continuare consultatii la distanta pentru afectiuni cronice si boli cu potential endemo-epidemic", a mai sustinut seful CNAS.Potrivit acestuia, o prevedere importanta se refera la pacientii care au trecut prin infectie cu noul coronavirus "Un punct important se refera la pacientii care au trecut prin infectia cu SARS-COV-2. Avand in vedere efectele pe termen lung constatate la pacientii infectati care au trecut prin boala COVID-19, in special la nivel pulmonar si cardiac, medicii specialisti cardiologi si pneumologi vor putea recomanda acestor pacienti servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuti, precum si de psihologi in specialitatea psihologie clinica-consiliere psihologica si psihoterapie", a mai aratat Adrian Gheorghe.El a anuntat ca de saptamana viitoare va incepe un proces de consultare cu toti factorii din sanatate, urmand a se centraliza propuneri de "ajustare, modificare" a contactului-cadru pentru anii viitori."Vom primi aceste propuneri pa parcursul lunii iulie si august, pentru ca incepand cu luna septembrie sa organizam consultari tehnice si grupuri de lucru care sa lucreze pe marginea propunerilor pe care le primim in acest interval", a declarat reprezentantul CNAS.