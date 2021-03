Colegiul Medicilor acuza CNAS de lipsa de interes in negocierea Contractului-cadru. Medicii sustin ca 35% dintre cabinete se vor inchide in urmatoarele 6 luni

In plus, reprezentantii Colegiului Medicilor reclama "lipsa de asumare" dn partea reprezentantilor CNAS. " Viitorul activitatii medicale din Romania nu poate fi negociat in 3 ore", au transmis medicii, care au precizat ca 35% dintre cabinetele medicale sunt in situatia de a se inchide in urmatoarele 6 luni, iar 11.000 de medici ingrijesc 18 milioane de romani "Colegiul Medicilor din Romania (CMR), forul reprezentativ al profesiei medicale din tara, a fost invitat astazi, 29 martie 2021, la o negociere cu reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe marginea viitorului Contract-cadru (CoCa) 2021-2022.Pentru procesul de negociere cu reprezentantii Colegiului Medicilor din Romania a fost alocat un interval unic de timp de 3 ore pentru parcurgerea a 168 de pagini de contract destinate organizarii activitatii medicale din asistenta medicala primara, ambulatoriu, spital , asistenta medicala de urgenta, ingrijirile la domiciliu, acordarea ingrijirilor palliative (...) Din nefericire, echipa CNAS nu a dat dovada de interes pentru negocieri, iar aproape la fiecare chestiune ridicata, raspunsul echipei Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a fost << Am notat, vom analiza >> ", a transmis, luni, Colegiul Medicilor din Romania.Medicii reclama ca "timpul insuficient alocat discutiilor privitoare la viitorul sistemului medical din Romania nu a permis parcurgerea tuturor prevederilor contractuale"."Din punctul de vedere al CMR, negocierile nu au decurs asa cum ar presupune in mod firesc o relatie contractuala intre doi parteneri cu drepturi egale. Lipsa de asumare a unor decizii ferme referitoare la modificarile solicitate de catre CMR, care ar fluidiza traseul pacientului in sistemul medical romanesc si ar reduce birocratia zdrobitoare existenta in acest moment, a contribuit la epuizarea rapida a celor 3 ore alocate negocierilor. Echipa CMR a intalnit o echipa CNAS fara deschidere la argument sau la negocieri, care a lasat impresia ca doreste un contract de adeziune, nu un contract civil intre doua parti cu drepturi si obligatii egale", au mai transmis medicii."Subliniem faptul ca, la momentul actual, peste 45.000 de medici din toate specialitatile isi desfasoara activitatea si sunt impactati conform prevederilor acestui Contract-cadru, care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul Sistemului de Asigurari Sociale de Sanatate. Precizam ca CNAS a elaborat unilateral acest contract pentru perioada 2021-2022, fara consultarea prealabila a Colegiului Medicilor din Romania, asa cum este prevazut legal", au mai trasmis medicii. CMR a transmis ca, in vederea eficientizarii si optimizarii serviciilor medicale acordate pacientilor s-a solicitat:1. Plata capitatiei la inscrisiLista pacienti: minim 800 inscrisiLista pacienti: optim 1800 persoane inscrise2. Procent per capita (PC) 50%: per serviciu (PS) 50%Situatie actuala:- 35% dintre cabinetele medicale sunt in situatia de a se inchide in viitoarele 6 luni- fenomenul imbatranirii populatiei medicale: > 25% dintre medicii de familie au peste 60 de ani, > 5% au peste 65 ani- 340 localitati fara medic de familie- > 2000 de medici de familie lipsa in sistem- vanzari de praxis pentru ca nu se pot sustine financiar (plata asistenti medicali, utilitati, echipamente de protectie)3. Reducerea penalitatilor pentru medici (control administrativ: CNAS, control act medical: CMR)4. Preventia primara: Gravida si lauza neasigurate trec in pachet de baza5. Debirocratizare: formulare electronice pentru concedii medicale, retete de orice tip, inclusiv TAB III, retete oncologice, bilete de trimitere, analize, Scrisoare Medicala, SIUI functional cu validari pacienti in timp real6. Prescriere medicatie: Reteta simplificata: cod boala, DCI, doza, nr. zile, administrare. Se elimina: liste, procente compensare (probleme SIUI)7. In ultimii 20 de ani medicii de familie nu au avut vacante mai mult de 5 zile/an, ceea ce conduce la sindromul de burn-out, nu exista posibilitatea de a te imbolnavi, de a naste copii etc pentru ca lipsesc inlocuitorii"11.000 medici de familie ingrijesc 18.000 000 de romani=asistenta medicala de prim contact=Zidul in fata spitalelor", au mai transmis medicii.