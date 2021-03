Colegiul Medicilor, dupa scandalul de la sectia ATI din Sibiu: Sedarea este imperativa in unele cazuri, pentru ca pacientul sa nu se autoaccidenteze

"In unele cazuri, pentru ca pacientul sa nu se autoaccidenteze, dar si ca dispozitivele medicale, precum cateterele, sa poata fi utilizate corect si eficient, medicii ATI recomanda fixarea mainilor pacientului cu sisteme special destinate acestui scop", arata CMR. "Sedarea in sectiile ATI este bine sa fie cea minim necesara , dar este imperativa in unele cazuri pentru a facilita suportarea plamanului artificial/ventilatorului mecanic si pentru ca pacientul sa nu isi autopericliteze starea de sanatate, in cazul in care este agitat sau are miscari necontrolate.In unele cazuri, pentru ca pacientul sa nu se autoaccidenteze, dar si ca dispozitivele medicale, precum cateterele, sa poata fi utilizate corect si eficient , medicii ATI recomanda fixarea mainilor pacientului cu sisteme special destinate acestui scop", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Colegiul Medicilor din Romania, in urma informatiilor privind procedurile aplicate in cazul pacientilor COVID-19 internati in sectiile ATI din unele spitale din tara.Colegiul Medicilor precizeaza ca medicul ATI este cel calificat sa identifice si sa stabileasca balanta intre sedarea minim necesara si contentie, in functie de starea si particularitatile fiecarui caz. Medicina se face minut cu minut, la patul bolnavului , avand ca baza dovezile stiintifice si educatia medicala continua, iar evolutia starii pacientului, precum si specificul fiecarui caz in parte determina deciziile si conduita terapeutica, bineinteles in conformitate cu ghidurile si protocoalele aplicabile. Pentru ca rezultatele sa fie optime, este nevoie de personal medical in numar suficient si bine pregatit, dotare corespunzatoare si infrastructura in conformitate cu Medicina anului 2021. Pentru cel mai bun rezultat, medicul trebuie sa fie ajutat de o echipa medicala corespunzatoare si bine pregatita, echipamente si sa isi desfasoare activitate intr-un spatiu adecvat. De altfel, acesta este un apel lansat in repetate randuri in ultima perioada de Colegiul Medicilor din Romania", afirma prof. dr. Daniel Coriu, presedintele CMR.Conform CMR, in Romania exista 304 medici la 100.000 de locuitori , ceea ce claseaza tara noastra pe penultimul loc in Uniunea Europeana, potrivit datelor Eurostat. In cazul ATI, in Romania sunt 5 medici la 100.000 de locuitori, in timp ce media europeana este de 20-25 de medici, potrivit reprezentantilor specialitatii de ATI."In ceea ce priveste specific situatia prezentata in mass-media de la sectia ATI a Spitalului Judetean Sibiu, intelegem ca autoritatile si reprezentantii unitatii medicale desfasoara anchete si verificari, iar Colegiul Medicilor din Romania nu se poate pronunta punctual, pe acest caz, pana la finalizarea acestora", transmite Colegiul Medicilor.Sectia ATI Covid a Spiralului Judetean Sibiu este vizata de mai multe anchete, dupa ce un fost angajat a reclamat ca pacientii sunt sedati si legati de pat, ceea ce a dus la decesul lor.