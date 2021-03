VIDEO Ce a decis Colegiul Medicilor in cazul doctoritei Flavia Grosan care spune ca a vindecat mii de romani de COVID. "Dansa si-a exprimat dragostea fata de pacienti"

Seful Colegului Medicilor Bihor: "Va continua sa-si trateze pacientii ca si pana acum"

Dr. Pantis: "Doamna doctor a fost foarte eleganta, a venit cu un avocat"

Reprezentanta CM din Bihor a tinut sa sublinieze ca au fost doar discutii, nu o ancheta , iar "doamna doctor a venit foarte eleganta, insotita de un avocat desi nu era cazul"."In concluzie, nu primeste nicio sanctiune si aceasta autosesizare a Colegiului Medicilor s-a terminat azi, in acest punct", a spus Pantis, conform ebihoreanul.ro Presedintele Colegiului Medicilor a precizat ca audierea pneumologului Flavia Grosan a fost facuta de Comisia de etica si deontologie medicala a organizatiei, subliniind, totodata, ca nu a fost vorba de o ancheta la adresa doctoritei, ci despre "o discutie amiabila". Practic, a explicat Pantis, Comisia de Etica nu are cum sa fixeze sanctiuni, ci doar Comisia de Disciplina, care se poate sesiza numai daca ar exista o reclamatie vizand acte de malpraxis, ceea ce nu exista."A fost o discutie amiabila, cu doamna doctor, in care dansa si-a exprimat dragostea fata de pacienti, empatia fata de ei. Noi stim ca exista o simpatie foarte mare in randul tuturor pacientilor pe care domnia sa i-a tratat. Am dorit sa precizez ca este vorba despre incalcarea articolelor 10 si 22, din codul de deontoogie profesionala, legat de denigrarea unor colegi si de afirmarea in spatiilor public a succesului unor protocoale de tratament care nu au fost confirmate prin studii stiintifice", a spus aceasta.Dr. Pantis a adaugat ca din discutii, la care ea personal nu a participat, a reiesit ca "doamna doctor va continua sa isi trateze pacientii exact cum a facut-o pana acum", precizand insa ca, potrivit spuselor doctoritei Grosan, "toate cazurile grave vor fi directionate spre spital ".Sefa CM a mai subliniat ca doctorita Grosan a tratat doar cazuri Covid usoare, asa cum probabil au facut sute de medici de familie din intregul judet. "Sunt 340 de medici de familie in Oradea, toti au intre 500 si 900 de pacienti, i-au monitorizat, i-au tratat, le-au oferit suport emotional, pentru ca aceasta boala este si o boala sa anxietatii", a spus presedintele CM Bihor.Aceasta a precizat si ca CM Bihor nu are cum sa verifice daca sustinerile doctoritei Grosan, cum ca ar fi vindecat mii de pacienti cu Covid, se bazeaza pe realitate sau nu, data fiind confidentialitatea datelor pacientilor."In acest context, noi nu avem cum sa verificam daca cei o mie de pacienti exista sau au fost doar pe Facebook ", a spus dr. Carmen Pantis.Presedinta Colegiului Medicilor Bihor a mai adaugat ca doctorita Flavia Grosan a fost rugata sa fie mai cumpatata atunci cand vine vorba despre activitatea colegilor sai medici din spitale si a subliniat in repetate randuri "eleganta" doctoritei Grosan. "Comisia de etica si deontologie nu poate sa dea nicio sanctiune.", a spus Pantis.Dr. Carmen Pantis a adaugat ca nu s-a pus problema ridicarii dreptului de libera practica a doctoritei Grosan si a subliniat ca la Comisia de Disciplina a Colegiului Medicilor Bihor "nu a fost depusa nicio plangere de malpraxis" care sa o vizeze. "Deocamdata nu avem niciun fel de plangere de malpraxis impotriva doamnei doctor Flavia Grosan", a spus sefa CM Bihor.In urma cu o saptamana, un articol in presa nationala anunta ca Dr Flavia Grosan a vindecat 1.000 de pacienti COVID-19 cu o schema minune inventata de ea si tinuta la secret.Mai mult doctorita a spus ca medicii din spitale dau medicamente care agraveaza starea pacientilor