Colegiul Medicilor se autosesizeaza in cazul doctorului care refuza sa vada pacienti nevaccinati

Cazul ar putea fi transat inclusiv la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii sau in instanta. "Nu exista in niciun stat al UE vreo lege care sa prevada obligativitatea vaccinului", a spus Presedintele CNCD, Asztalos Csaba Ferenc, la Realitatea Plus."La Colegiul Medicilor din judetul in care a aparut primul medic care a postat aceasta opinie a sa pe Facebook , colegii nostri din judetul in care medicul este membru al Colegiului s-au autosesizat si vor face o ancheta, dar ancheta nu va avea finalitate decat daca cineva va fi prejudiciat", a explicat Gheorghe Borcean, vicepresedintele Colegiului Medicilor.Ancheta a fost deschisa dupa ce medicul din Calarasi a anuntat ca persoanele care refuza vaccinarea vor fi scoase de pe lista si vor trebui sa mearga la alte cabinete."Cine va pleca de la mine va pleca cu fisa si are dreptul sa se inscrie la oricare alt medic", a declarat medicul primar Catalin Petrenciuc.Pe de alta parte, legea este interpretabila si cazul ar putea ajunge in instanta si chiar la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii."Daca un asemenea caz ar fi venit la mine as fi spus din start "depune o plangere la Consiliul pentru Combaterea Discriminarii" pentru ca nu poti sa ai un asemenea discurs public in conditiile in care esti medic sau un functionar platit din bani publici", a explicat avocatul Adrian Cuculis pentru Realitatea.net "Pot sa existe multiple situatii si in relatiile de munca, si in accesul la anumite servicii , de exemplu serviciile companiilor de transport. Ne-am asteptat si ne asteptam la aceste situatii. Ele vor ajunge fie la CNCD, fie in instanta de judecata, in functie de optiunile celor care au drepul de a depune plangere. In ce priveste vaccinul anti-Covid, in acest moment nu exista in niciun stat al Uniunii Europene vreo lege care sa prevada obligativitatea vaccinului", a spus la Realitatea Plus Presedintele CNCD, Asztalos Csaba Ferenc.