Conducerea Spitalului Judetean Slatina cere suspendarea activitatii sectiei Chirurgie dupa ce 12 cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19

"Conducerea Spitalului Judetean Slatina a solicitat DSP Olt suspendarea activitatii sectiei de chirurgie generala, cu exceptia garzilor care sa trateze urgentele majore, ca urmare a pozitivarii in ultimele 7 zile a 12 angajati ai sectiei chirurgie generala", au declarat duminica pentru News.ro reprezentanti ai unitatii sanitare.Conform sursei citate, zece dintre angajatii infectati cu SARS-COV-2 sunt asimptomatici si au fost testati dupa ce in ultimele doua saptamani au intrat in contact direct cu patru pacienti ai sectiei chirurgie generala testati pozitiv in cadrul programului de screening al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.La randul lor, cei patru pacienti erau asimptomatici.Dupa depistarea celor 12 cadre medicale infectate, toti pacientii internati pe sectia Chirurgie generala au fost testati, rezultatele fiind negative.