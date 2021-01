Coordonatorul campaniei de vaccinare: "Vrem, dupa jumatatea lunii ianuarie, sa putem incepe si vaccinarea persoanelor din etapa a doua"

"Ceea ce noi ne dorim este sa acceleram procesul de vaccinare. Vrem dupa jumatatea lunii ianuarie, in functie de dinamica procesului de vaccinare pentru etapa I, sa putem incepe, intr-adevar, si vaccinarea persoanelor din etapa a doua, in mod deosebit a persoanelor care sunt la risc sa dezvolte forme severe, asa cum sunt persoanele varstnice institutionalizate"<' declara Gheorghita, citat de Stirile TVR. Conform sursei citate, aproape 12.000 de cadre medicale s-au vaccinat anti- COVID pana acum, in tara noastra. In ultimele 24 de ore s-au imunizat anti covid peste 1.300 de medici , asistenti si infirmieri. Nu s-au inregistrat reactii adverse.De la inceputul campaniei au fost raportate 26 de reactii adverse. Acestea au fost comune si minore de la durere la locul injectarii pana la febra sau alergii de tip urticarie, mai arata sursa citata. Peste 2 zile va fi facuta o evaluare a ritmului vaccinarii.Vaccinul vine in flacoane multidoza si trebuie diluat inainte de utilizare. Cinci persoane pot fi vaccinate dintr-un flacon. Serul se administreaza doar celor cu varsta de peste 16 ani, in doua doze, la interval de 21 de zile. Dupa vaccinare, fiecare persoana trebuie monitorizata cel putin 15 minute. La final, primeste un certificat de vaccinare Covid, in limba romana si in limba engleza.Producatorul recomanda ca persoanelor care au avut reactii alergice puternice la prima doza sa nu li se mai administreze si a doua. Iar cei care tocmai s-au vaccinat antigripal sau prezinta febra sa amane momentul imunizarii impotriva Covid. Serul are si posibile reactii adverse: dureri de cap, musculare, articulare sau febra.