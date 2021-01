Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare: Peste 75% dintre persoanele programate pentru vaccinare au peste 65 de ani sau boli cronice

"Peste 75% din persoanele deja programate, si vorbim de peste 275.000 de persoane deja programate in platforma de programare, sunt persoane care apartin grupei de varsta de peste 65 de ani sau persoane cu boli cronice si pana la 25% sunt persoane care deservesc activitati esentiale", a spus medicul militar, intr-o dezbatere organizata de Colegiul Medicilor din Romania in parteneriat cu TVR.Potrivit acestuia, persoanelor cu boli cronice li s-ar putea da posibilitatea sa fie programate individual sau de catre apartinatori, prezentand la centrul de vaccinare o scrisoare medicala sau un bilet de externare din spital care atesta ca persoana respectiva are o boala cronica."Din pacate, baza de date a CNAS nu este suficient de consistenta si sunt o serie de persoane care nu s-au regasit in acea baza de date. Din acest punct de vedere, exista alte modalitati prin care respectivele persoane se pot programa si anume prin call-center pot suna direct la numarul de telefon unic si se pot programa direct la un centru de vaccinare.De asemenea, incercam sa facem pe cat de repede posibil posibilitatea ca orice persoana care se cunoaste in evidenta cu boli cronice sa poata sa fie programata individual sau prin apartinatori, asumand ca acea persoana are boala cronica si prezentand la centru de vaccinare o scrisoare medicala mai veche sau un bilet de externare din spital care atesta ca intr-adevar persoana respectiva are o boala cronica", a explicat Gheorghita.