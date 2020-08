Copiii pot fi ''purtatori ascunsi'' ai coronavirusului. Medic din SUA, la capatul unui studiu de amploare: "M-au surprins incarcaturile virale ridicate pe care le-am observat"

"M-au surprins incarcaturile virale ridicate pe care le-am observat la copiii de toate varstele, mai ales in primele doua zile de infectie", spune Lael Yonker, directoarea Spitalului General din Massachusetts (MGH) si autoarea principala a studiului.Ea a remarcat faptul ca incarcaturile virale cu SARS-CoV-2 ale adultilor internati in stare grava sunt "semnificativ mai mici" fata de cele ale unui ''copil sanatos'', adica infectat, dar asimptomatic.Pe langa nivelul incarcaturii virale, cercetatorii de la acest spital si de la Spitalul General pentru Copii din Massachusetts au examinat expresia receptorului viral si raspunsul in anticorpi la copiii sanatosi, la cei care au o infectie acuta cu SARS-CoV-2 si la un numar mai redus de copii cu un sindrom inflamator multisistemic.''In timpul acestei pandemii de COVID-19 am examinat in principal pacientii cu simptome si din acest motiv am ajuns la concluzia gresita ca marea majoritate a celor infectati sunt adulti'', semnaleaza Alessio Fasano, directorul Centrului de Cercetare pentru Imunologie si Biologie Muconazala de la MGH, care atentioneaza ca cei mici ''sunt o sursa posibila de raspandire a virusului si trebuie tinut cont de acest lucru in etapele de redeschidere a scolilor''.Desi copiii infectati cu COVID-19 nu sunt in cazul acestei boli predispusi la manifestari clinice la fel de grave ca ale adultilor, ca purtatori asimptomatici sau cu putine simptome ei pot raspandi virusul inclusiv aducandu-l de la scoala la ei acasa.Articolul din Journal of Pediatrics subliniaza ca acesta trebuie sa fie un motiv special de preocupare pentru familiile din grupurile socio-economice lovite cel mai dur de pandemie si pentru familiile in care copiii convietuiesc alaturi de varstnici.