Olt: 45 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, la Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni. Unitatea a fost carantinata pentru 14 zile

"In data de 14.09.2020, la Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt s-a inregistrat primul caz confirmat Covid-19. Acesta este un beneficiar care a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Slatina pe data de 13.09.2020, sectia COVID, pentru simptomatologie specifica infectarii cu virusul SARS-CoV-2", a transmis, marti seara Prefectura Olt.Sursa citata a precizat ca Directia de Sanatate Publica Olt a declansat ancheta epidemiologica, fiind identificati contactii directi si testat intreg personalul angajat aflat in serviciu (31 persoane) si toti beneficiarii (71)."In data de 15.09.2020, a fost testat si restul personalului angajat aflat la domiciliu (in afara turei), in numar de 38. Din numarul de teste prelucrate (70), rezultatele sunt: 44 pozitive (43 beneficiari si 1 asistent medical) si 26 negative (beneficiari). 70 de probe sunt in lucru", a mai transmis Prefectura Olt.Directia de Sanatate Publica Olt a stabilit carantinarea centrului pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 15.09.2020, ora 15:00, izolarea la locul de munca a celor 34 de salariati prezenti in centru la declansarea anchetei epidemiologice si internarea tuturor cazurilor pozitive in cele 2 unitati sanitare de profil (Sectie Covid-19 a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina si Spital suport COVID-19: Spitalul Municipal Caracal).De asemenea, s-a decis restrangerea activitatii intr-un pavilion (pacientii si personal cu rezultat negativ).Spatiile ramase libere vor fi decontaminate (dezinfectie cu o firma specializata), in data de 16.09.2020, urmata de mutarea activitatii in spatiul decontaminat.