COVID-19 cauzeaza leziuni pulmonare care pot fi observate la mai multe luni de la imbolnavire, arata un studiu al Universitatii Oxford

In cadrul acestor examinari prin rezonanta magnetica nucleara (RMN) se foloseste xenon in depistarea leziunilor pulmonare.Experti in pneumatologie subliniaza ca aceste teste, care pot detecta leziuni pe termen lung, sunt foarte importante pentru pacientii cu covid-19.Pacientii inhaleaza xenon in timpul procedurii imagisticii prin rezonanta magnetica (IRM).Profesorul Fergus Gleeson, coordonatorul studiului, a testat aceasta tehnica pe zece pacienti cu varste cuprinse intre 19 si 69 de ani.Opt dintre ei respirau cu dificultate si erau obositi, la trei luni dupa ce au fost bolnavi de covid-19, insa niciunul nu a fost internat la terapie intensiva si nu a fost ventilat, iar scanari conventionale nu au detectat probleme la nivelul plamanilor acestor pacienti.Scanarile au scos la iveala leziuni pulmonare - zone in care aerul nu circula cu usurinta in sange - la opt dintre pacientii care gafaiau.Aceste rezultate l-au determinat pe profesorul Gleeson sa pregateasca un studiu asupra unui numar de 100 de persoane, pentru a verifica daca pacienti care nu au fost spitalizati si nu au avut simptome grave prezinta aceleasi probleme.El intentioneaza sa colaboreze cu medici generalisti in vederea examinarii unor persoane cu teste pozitive cu covid-19 in mai multe grupe de varsta.Scopul studiului este sa stabileasca daca aceste persoane prezinta leziuni pulmonare si faca aceste leziuni sunt permanente sau dispar in timp."Ma asteptam la unele leziuni pulmonare, dar nu la nivelul pe care l-am observat", declara el.Riscul unor boli grave si al mortii creste puternic in cazul persoanelor in varsta de peste 60 de ani.Insa, daca studiul va arata ca leziunile pulmonare apar la un grup de varsta mai larg si inclusiv la bolnavii de covid-19 care nu sunt spitalizati, "acest lucru va schimba situatia", considera el.Leziunile pulmonare identificate cu ajutorul xenonului ar putea sa fie unul dintre factorii unor forme de Covid-19 indelungate, in care pacientii nu se simt bine timp de lunide zile dupa ce se infecteaza cu noul coronavirus, estimeaza el.Aceasta tehnica de scanare a fost dezvoltata de catre un grup de cercetatori de la Universitatea din Sheffield, coordonat de catre profesorul James Wild, care subliniaza ca ea asigura o modalitate "unica" de descoprerire a leziunilor pulmonare cauzate de covid-19 si a sechelelor acesteia."In alte boli fibrotice ale plamanului, am aratat ca metodele sunt foarte sensibile in privinta acestei afectiuni si speram ca aceste rezultate sa ajute la intelegerea bolii de plamani covid-19", a declarat el.Un medic generalist de la Oxford, dr. Shelley Hayles, implicat in punerea la punct a studiului, considera ca pana la 10% dintre persoanele care au avut Covid-19 ar putea prezenta leziuni pulmonare care conduc la operioada prelungita a simptomelor."Ne aflam acum la peste un milion si-un sfert de cazuri, iar 10% din asta inseamna mult", subliniaza ea."Atunci cand personalul medical spune pacientilor ca nu stie ce este in neregula cu ei si ca nu stie sa rezolve simpromele este un lucru stresant", declara ea, adaugand ca "marea majoritate a pacientilor vrea un diagnostic, chiar daca vestile nu sunt bune".Acesta este si cazul lui Tim Clayden, care a implinit 60 de ani in Spitalul John Radcliffe din Oxford bolnav de Covid-19, prezentand siimptome atat de grave incat a crezut ca va muri. El s-a recuperat, insa acuza in continuare o oboseala. Este frustrat din cauza ca nu-si recapata sanatatea deplin.El spune ca a fost in acelasi timp ingrijorat si usurat dupa ce a fost examinat in studiul profesorului Gleeson, care au aratat ca plamanii sai au fost afectati."Te ajuta sa stii ca ai o problema cu plamanii", declara el."Stiu ce am, stiu care este originea. Ceea ce nu stiu, pentru ca nimeni nu stie, este daca acest lucru este permanent sau va trece. Dar prefer sa stiu decat sa nu stiu", spune el."Este o investigatie interesanta si este important ca leziunile pulmonare post-covid sa fie examinate mai detaliat si la o scara mai mare, pentru ca sa intelegem mai bine afectiunea pe termen lung", apreciaza directoarea Cercetarii si Inovatiei la Asthma UK si British Lung Foundation, dr. Samantha Walker."In cazul in care o ancheta aprofundata arata ca apar leziuni pulmonare, acest lucru ar putea conduce la dezvoltarea unui test care sa masoare nivelul leziunilor pulmonare cauzate de covid-19, foarte impotant pentru multe persoane care sufera de probleme respiratorii legate de << covidul indelungat >> si care sa permita, de asemenea, dezvoltarea unor tratamente specifice", subliniaza ea.