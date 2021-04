Un centru de vaccinare dintr-o comuna prahoveana nu se poate deschide din lipsa de personal

"Institutia Prefectului judetului Prahova face, din nou, un apel catre medici pentru a se alatura acestei campanii de vaccinare, avand posibilitatea de a castiga venituri suplimentare care pot ajunge pana la 15.000 lei/lunar.Aproape 700 de persoane deja inscrise pentru vaccinarea anti COVID-19 pe lista centrului de la Ciorani, precum si populatia din unitatile administrativ-teritoriale invecinate sunt, momentan, in imposibilitatea de a se imuniza. Desi autoritatile judetene si locale au facut toate demersurile premergatoare deschiderii centrului de aici, lipsa medicilor specialisti impiedica operationalizarea acestuia", informeaza, luni, Prefectura Prahova.Cadrele medicale interesate sunt rugate sa apeleze numarul de telefon 0753.930.252, pus la dispozitie de Prefectura Prahova pentru a sprijini autoritatile locale.Comuna Ciorani este situata la aproximativ 40 de kilometri de Ploiesti si are o populatie numeroasa.Intre timp, in judet devin operationale, saptamana aceasta, 13 noi fluxuri de vaccinare pentru etapa a treia de imunizare impotriva noului coronavirus.Primele trei noi fluxuri au fost operationalizate luni, 12 aprilie, in centrele din Floresti, Valea Calugareasca si Paulesti, unde este administrat vaccin al companiei Astra Zeneca.Marti, 13 aprilie, vor fi deschise zece noi fluxuri pentru vaccinul Pfizer in centre din Ploiesti, Campina, Urlati, Brazi, Filipestii de Padure, Brebu, Breaza, Berceni si Maneciu.