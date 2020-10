Criza de Remdesivir si Tocilizumab, motiv de ingrijorare pentru medicii care trateaza pacientii COVID-19

"Dotarea spitalului cu Remdesivir si Tocilizumab - sunt medicamente care sunt absolut esentiale. De Remdesivir am facut rost, dar se pune problema de Tocilizumab, este o criza nu la nivel national, ci mondial. Deci este o problema cu Tocilizumabul. Este un medicament care este absolut esential in tratamentul formelor severe, atunci cand este acea furtuna citochinica si, daca nu se administreaza, pierdem pacientul. Este o criza. Am vorbit la minister si ni s-a promis ca o sa ne trimita", a explicat medicul Liliana Coldea.Potrivit acesteia, deocamdata inca exista aceste medicamente in farmacia spitalului din Sibiu, insa medicii sunt ingrijorati ca stocurile nu vor fi suficiente, daca nu ajung la timp cantitatile solicitare.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu este principalul spital unde ajung pacienti cu COVID-19 nu doar din judet, ci si din alte judete. Aici exista o sectie clinica de Boli Infectioase cu doar doi medici infectionisti angajati , unul care vine si face doar opt garzi, dar care lucreaza la Spitalul Militar si medici rezidenti care fac garzi si care sunt supravegheati de seful sectiei. Acesti doi medici infectionisti consulta zilnic, toti pacientii COVID-19 si cei suspecti de COVID-19 care vin la Urgenta spitalului. Atat de multi pacienti COVID-19 sunt, incat la Infectioase la Spitalul Judetean nu se interneaza alt pacient cu alta infectie, aceste cazuri sunt redirectionate la Spitalul Municipal din Medias. Zilnic, la SCJU Sibiu apeleaza in medie 150 de persoane suspecte de COVID-19, la care li se face testul.Singura Terapie Intensiva din judetul Sibiu pentru pacientii COVID-19, adulti, este tot la SCJU Sibiu. Aici sunt 12 paturi ATI COVID, care nu sunt suficiente, motiv pentru care din septembrie deja sunt intubati si se fac toate procedurile de ATI si la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului, unde si in prezent sunt pacienti COVID-19 intubati, in incercarea de a-i salva.