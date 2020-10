Criza locurilor ATI - medicii de la Spitalul Judetean Sibiu intubeaza pacientii COVID-19 si in Urgenta

Unde mai sunt sectii ATI

Practic, ca nu moara pacientul COVID-19 pana se gaseste un loc liber la ATI in alt judet sau la Bucuresti , medicii ii asigura toate conditiile de tratament ca la terapie intensiva, insa in UPU, deoarece toate cele 12 locuri la ATI COVID sunt ocupate."Decese in UPU la pacienti COVID pozitivi am avut doua in luna septembrie si patru in octombrie. (...) Acestia au fost intubati si ventilati", spune directorul medical al SCJU Sibiu, medicul Florin Grosu.Atat directorul medical Florin Grosu, cat si directorul general al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, medicul Liliana Coldea spun ca in UPU pacientii care au decedat "au fost ventilati si intubati", au beneficiat de asistenta medicala la fel ca si pacientii COVID-19 din cele 12 paturi ATI.Practic, pacientii adulti, care sunt infectati cu noul coronavirus, din judetul Sibiu, daca au nevoie de ATI pot fi cazati si tratati deocamdata doar in sectia ATI de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta unde sunt 12 paturi, dotarea si personalul calificat pentru acesti pacienti COVID-19.In municipiul Sibiu si in judetul Sibiu mai exista spitale cu sectii ATI, insa nimeni nu se mai ocupa deocamdata de pacientii cu COVID-19. Astfel, la Spitalele CFR si Militar din municipiul Sibiu exista paturi ATI, dar aici nu sunt internati pacientii cu COVID-19. La spitalul specializat de boli de plamani, la Spitalul de Pneumoftiziologie nu exista nici macar un pat de ATI. Sectie ATI mai exista doar la Spitalul Municipal din Medias, unde inca se asteapta avizul Directiei de Sanatate Publica si terminarea lucrarilor la un lift, pentru a putea caza pacientii COVID-19 in unicul salon ATI destinat lor, care are doar doua paturi, a precizat sambata, pentru AGERPRES, directorul spitalului, Gheorghe Nicorici. Aici un pacient a decedat vineri, pentru ca nu a putut fi dus in acest salon ATI COVID-19 nefiind aprobarile date si nu s-a gasit niciun pat liber la vreun ATI COVID-19 in tara."Cladirea in care vor fi paturile pentru pacientii COVID, 20 de paturi, in cadrul carora vor fi si paturile de ATI, este amenajata, urmand ultimul lucru care se face, sunt lucrari la lift. Se lucreaza si acum, sambata, duminica, constructorul a promis ca luni dimineata, liftul va fi functional, urmand ca dupa aceea, de marti sa poata fi cazati pacienti acolo", a explicat sambata directorul Gheorghe Nicorici.Daca marti va fi deschis salonul ATI pentru pacientii COVID-19 din municipiul Medias, atunci aici pot fi tratati acesti pacienti nu doar din aceasta localitate, ci si cei din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu care inca nu sunt in sectia ATI COVID.Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu spera ca peste doua saptamani sa mareasca cu 50% locurile ATI pentru pacientii COVID-19. Aici se vor mai amenaja sase paturi ATI pentru bolnavii COVID-19, deja se angajeaza personal care va fi instruit si va face echipa cu angajati experimentati deja in tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Deocamdata la Sibiu nu au ajuns toate echipamentele necesare pentru aceste sase noi paturi ATI COVID."Au venit o parte din componente, urmeaza, am inteles ca peste doua saptamani, sa vina restul", a anuntat directorul general al SCJU, Liliana Coldea.Guvernul incearca sa mareasca cu 10% locurile la ATI din spitalele COVID si cele suport pentru pacientii infectati cu noul coronavirus din Transilvania, a anuntat recent, intr-o conferinta de presa, vicepremierul Raluca Turcan "In fiecare spital COVID, suport COVID, se cauta disponibilitate astfel incat sa crestem cu 10 % capacitatea la ATI la nivel de regiune", a precizat, in 21 octombrie, vicepremierul Raluca Turcan.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu este singurul din judet care are cea mai buna dotare, cei mai multi specialisti si statie de oxigen si circuite functionale pentru pacientii COVID-19. Practic, pentru salvarea unui pacient infectat in sare critica este nevoie de mai mult decat de un ventilator care se introduce intr-o priza, explica directorul Liliana Coldea."Nu este vorba doar despre un ventilator pe care il pui in priza. Pentru ventilator ai nevoie de sursa de oxigen, sursa de aer, partea de instalatii (...) care sa iti asigure ca poate functiona acest ventilator, care nu e ca un feon de dus, pe care il pui in priza si functioneaza, nu e asa. Pe urma iti trebuie resursa umana, iti trebuie personal specializat care stie sa iti urmareasca ventilatorul, parametrii de pe ventilator, care sa stie sa spuna, ca sunt mai multe tipuri de ventilatie, deci aici este nevoie de personal specializat, de asistente si medic. (...)Intubatie inseamna ca este o sonda de intubatie orotraheala, care se introduce prin gat in traheee, sonda care este conectata la aparatul de ventilatie (...) Aparatul de ventilatie iti mai poate asigura un debit de oxigen, de 50 de litri pe minut, care numai ventilatorul ti-l face, iar pentru asta ai nevoie tot de sursa de oxigen, ca nu vine oxigenul din aer", a aratat directorul Liliana Coldea.