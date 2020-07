"Cronica de razboi" facuta de un medic care nu nu a mai avut zile libere de cinci luni: "Spitalul e ticsit, pacientii stau ca sardelele. Nimeni nu are solutii pertinente"

Iata "cronica de razboi"

Totul in contextul in care numarul pacientilor infectati cu COVID- 19 este in crestere. "Nimeni nu are solutii pertinente. Cer doar pentru 30 de zile un medic ATI, doar pentru cateva zile de concediu dupa 5 luni la foc continuu. Raspunsul e simplu, nu avem," scrie Milena Man in "Gazeta de Cluj" Articolul de cheama "dintr-un marunt spital de campanie sau."Au trecut 5 luni de razboi, desi pacea parea la un moment dat gata semnata, ne faceam planuri de vacanta, si incheiam "Cronica de razboi".E doar o zi de sambata. Orasul adormit pare ca nu stie de razboi. E liniste. E innorat.Obositi sa ne mai plangem ca suntem obositi, obositi sa mai cerem ajutor, fie el mic sau mare. Toti au solutii cum putem sa ne descurcam in aceeasi formula, caci ar fi culmea sa ne inlocuiasca tocmai acum cand e greu. Realizez ca ei, chiar cred ca a fost usor, si asta doar pentru cateva foarte putine zile cu putini pacienti. E drept ca acum e "un pic greu", dar nici ei nu au stat degeaba! Toata lumea ne intelege, ne multumeste, ne respecta. Teoretic cel putin."E luna de concediu". Iti poti lua concediu dupa concediu? Raspuns simplu, DA. Au cautat legea si au dreptul legal. Intelegem resemnati. S-a schimbat in sfarsit legea si se poate detasa personal medical. Cer doar pentru 30 de zile un medic pneumolog, doar pentru o scurta pauza. Imi sun prietenii. Raspunsul e simplu, nu pot. E perioada de concedii Iti poti lua concediu dupa concediu? Raspuns simplu, DA. Cer doar pentru 30 de zile, o asistenta pentru terapie. Raspunsul e iarasi simplu, nu avem. Cer si infirmiere, tot doar pentru 30 de zile, desigur acelasi raspuns simplu. Abandonez si incerc sa caut solutii cu ce avem. Entuziasmul a disparut, mandria ca facem cu adevarat ceva, si ea. Le zambesc amar celor ce au venit voluntar. Raspunsul simplu vine spontan: da, dar nu am venit pentru o viata. Nu-i o viata! Sunt doar 5 luni fara weekend sau zile libere!Dar la aceasta ne vom gandi maine. NU PUTEM fara cateva zile libere. Realizam ca trebuie sa invatam sa traim nu doar cu COVID-ul, dar si cu colegii, si cu societatea. Adica sa ne resetam fundamental, si la toate nivelele, si impreuna sa cream un sistem functional. Si asta nu pot face doar autoritatile, ci doar noi, adica fiecare dintre noi, oriunde ne-am afla.Toti vrem sa ne traim viata. Si cei ce viseaza la "party-uri" zgomotoase, fara distantare, si noi ce visam la cateva zile de vacanta, si nu numai. Am devenit robotei pe modul de supravietuire. Acum avem nevoie si de un pic de "Solidaritate" adevarata, nu golita de continut.In alta ordine de idei, mi-e dor de pantofii stiletto, de rochitele fasnete, de replicile un pic frivole, de un pic de cochetarie. Mi-e dor sa ma mai simt femeie. Am devenit doar unul din soldatii in halate albe. Ma mai plimb prin orasul gol, intr-o sambata dimineata trista, innorata. Intru in librarie sa frunzaresc cate o carte, unde un fundal melodios ma face sa uit ca e inca razboi. Viata curge mai departe. Suntem sanatosi, deci suntem bine. Cum ne vom descurca? Vom vedea MAINE.Sedintele "salvatoare" au intotdeauna loc "MAINE". Azi doar ne traim clipa de liniste. Unii asteapta raspunsuri, altii mai pun intrebari, independente unele de altele, ca intr-un teatru al absurdului. Ce le-ar da oare coerenta? Raspunsul simplu sau tot o intrebare? Ce poate face tara pentru noi? Sau poate simplu ce putem face noi pentru tara!