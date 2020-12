Cum a trecut chirurgul Mircea Beuran prin boala COVID-19: "Saturatia scadea sub 90. Am avut 17 zile de ATI"

"Saturatia scadea sub 90. Am avut 17 zile de ATI"

Medicul a povestit pentru Medika TV cum a ajuns sa sta 17 zile la ATI desi totul a inceput cu o oboseala."In luna septembrie, cu toate ca in perioada din mai pana in septembrie activand in acest spital se facea saptamanal un control direct cu acel PCR, proba cea mai directa daca ai sau nu SARS-CoV-2, cu o duminica in urma eram negativ, joi seara m-am intors de la spital si am avut o stare de oboseala care nu se justifica la ritmul zilei respective si, in general, munca aceasta de spital nu ma obosea defel.Am dormit, in cursul noptii m-am trezit pentru ca faceam febra si incepusem sa tusesc, n-a durat mult, vreo 2 ore, am transpirat, am adormit la loc, dimineata m-am trezit ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Aceeasi stare buna. Am considerat ca un bun inceput, poate ca racesc. Asta a fost joi spre vineri. Vineri, tot noaptea, iar febra, iar tuse si o oboseala de nedescris. Nu puteam sa ma dau jos din pat. Imi dau seama ca pregatesc COVID-ul. Nu aveam standardul despre care se stia.O tuse seaca, fara expectoratie. Am luat un paracetamol. Dupa mai putin de doua ore nu mai era nimic. Ca si cum cineva mi-a luat ca cu mana starea aceasta. Si-am ajuns sambata, iar sambata am ajuns la un varf. In care oboseala era maxima si febra a scazut, a ramas tusea, o tuse seaca si, totodata, niste tulburari in articulatii. Parca nu erau ale mele, nu puteam sa misc nici degetele de la maini si picioare", a explicat prof. dr. Mircea Beuran.Astfel, a decis sa-si faca un control amanuntit la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti . La finalul investigatiilor, medicii i-au recomandat sa ramana internat."M-am dus, convins ca fac boala, sa fac testul. Bineinteles ca testul a iesit pozitiv. Iesind pozitiv, m-am dus la Spitalul Matei Bals, la colegul si prietenul meu, pentru ca mai trecusem printr-o gripa aviara, tot cu probleme pulmonare severe, la prof. Adrian Streinu-Cercel. Mi-a spus sa raman acolo in 2 ore sa facem un bilant, am ramas intr-un spatiu de rezerva. Mi-a facut un tomograf pulmonar si a venit sa-mi spuna ca trebuie sa raman. Au aparut acele semne clasice de geam mat care erau in ambele arii pulmonare", a mai spus dr. Beuran.Starea de sanatate a medicului Mircea Beuran s-a inrautatit, asa ca acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale in cadrul sectiei ATI a Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals"."Saturatia scadea sub 90. M-au internat direct in ATI. Am avut 17 zile de ATI. Prima saptamana a fost destul de grea, pentru ca dincolo de semnele care apar si dispar se instala insomnia, pozitia cea mai buna pentru oxigenare era pozitia pe burta. Adica sa stai culcat pe abdomen, mainile erau la perfuzii, la monitoare, incomod, dar de nevoie stai. Nu puteam dormi. Dupa o saptamana am trecut peste aceasta stare. Nu-mi pierdusem mirosul si gustul, dar dupa 2 saptamani s-a instalat si pierderea acestor simturi. Am mai ramas inca 2 zile, in asa fel incat sa existe siguranta ca la externare pot sa merg acasa, dar cu un suport de oxigen", a explicat dr. Mircea Beuran.Dupa externare echipa medicala de la "Matei Bals" i-a prescris medicului Mircea Beuran o serie de exercitii de respiratie, astfel incat sa-si poata recapata in totalitate capacitatea pulmonara.