Cum te poti infecta cu SARS-CoV-2 de la paine. "Cand nu este ambalata, toata lumea pune mana sa vada daca e moale"

Nu ne contaminam de la covrigii luati de pe banda

Cum au descoperit cercetatorii romani transmiterea coronavirusului prin paine

"Orice produs care este manipulat cu mainile goale, daca nu se apeleaza la procesul de igienizare, poate sa duca la infectie. Ceea ce se stie cu certitudine este ca suprafetele nu sunt principala sursa de contaminare, insa in locurile unde nu se respecta masurile de protectie sanitara, probabilitatea de a manipula produse infectate creste. Deci aceasta problema este legata de gradul de respectare a masurilor in magazine si de gradul de conformare al populatiei", a explicat Octavian Jurma.Referitor la paine, cercetatorul spune ca, "in general, este unul dintre produsele alimentare care sunt manipulate extrem des. Atunci cand nu este ambalata, toata lumea vrea sa puna mana sa vada daca e moale. Din acest motiv, este recomandat ca produsele de panificatie sa fie ambalate. In multe locuri, painea este expusa fara sa fie protejata. Riscul cel mai mare este la produsele expuse la traficul public. Se intampla, de obicei, in supermarketuri, in spatii inchise in care vine foarte multa lume. Oamenii se apleaca asupra produselor, pun mana pe ele, le lasa inapoi, poate nu poarta masca, rasufla peste ele. Este periculos pentru ca, de exemplu, nu putem sa spalam painea. Deci trebuie sa le evitam pe acelea care sunt expuse direct", spune medicul Octavian Jurma.Cercetatorul timisorean a mai precizat ca, daca painea este cumparata de la o brutarie care abia a scos-o din cuptor, produsul nu apuca sa se contamineze si sunt sanse infime de infectare.Medicul Jurma a mai explicat pentru Ziare.com ca riscul de a ne infecta, in cazul in care cumparam covrigi sau produse de patiserie luate direct de pe banda si puse in pungi de hartie, este foarte mic."Eu ma uit sa vad daca personalul poarta masca, daca respecta masurile de protectie. Daca nu poarta masca, nu cumpar de acolo. Merg in alta parte. Merita sa-i recompensam pe cei care se straduiesc. Daca mergi un pic mai incolo, gasesti pe cineva cu masca si atunci poti cumpara de acolo. Covrigii, de exemplu, nu fac probleme, deoarece la temperatura la care sunt coapte aceste produse de patiserie si avand in vedere ca toate circuitele acelea sunt destul de automatizate, riscul este mic daca se poarta masca. O mica doza de virus nu este o doza infectanta", a precizat Jurma.In prezent, Romania este singura tara din Uniunea Europeana care mai accepta comercializarea produselor de panificatie neambalate la raft. Consumatorii ating suprafata painii cu mainile, iar ulterior isi ating cu mainile nedezinfectate fata, nasul, ochii, etc., existand astfel riscul de imbolnavire.Un studiu publicat recent de un colectiv de cercetatori de la Universitatea Politehnica arata ca 500 de persoane se contamineaza zilnic cu COVID-19 la nivelul Romaniei ca urmare a manipularii produselor de panificatie neambalate.Studiul de la Politehnica Bucuresti vine in continuarea concluziilor unei alte cercetari, intreprinse de catre Universitatea din Bucuresti. Potrivit rezultatelor prezentate in septembrie 2020, virusul poate sa ramana activ chiar si ore bune pe produsele neambalate