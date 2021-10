Dan Negru, despre neîncrederea în medici: "Televiziunea și cinemaul au batjocorit mereu sistemul medical românesc"

Dan Negru dă vina pe televiziuni și pe filmele românești pentru imaginea medicilor din țara noastră. Acesta dă exemplu filmul "Moartea domnului Lăzărescu", în care doctorii sunt criminali.

Realizatorul TV se referă și la seriale de succes produse în afara țării noastre, în care medicii sunt promovați ca modele.

"Neîncrederea in doctori vine și din televiziune și din filmele românești.

Televiziunea și cinema-ul au batjocorit mereu sistemul medical românesc, n-au creat modele.

În România, statul finanțează telenovele!

În 30 de ani, în România nu s-a produs niciun film sau serial relevant în care medicii să fie modele.

Dimpotrivă, filmul cu care ne mândrim e "Moartea domnului Lăzărescu", în care medicii sunt criminali.

Cel mai longeviv serial din istoria NBC e "Spitalul de urgentă" ( ER) cu George Clooney.

"Anatomia lui Grey", "The Good Doctor", "Chicago Hope" sau "Code Black" sunt seriale celebre in care doctorii sunt modele!

Pe Dr. Quinn o mai țineți minte?

Dar pe Doctor House?

Polonezii au "Lekarze", italienii au "Braccialetti Rossi".

Doctorii, la noi, în tv sau cinema, sunt șpăgari și criminali.

Unii, așa sunt. Dar ceilalți?

Că or mai fi și "ceilalți"...

Marea decădere e lipsa de respect în toate", a scris Dan Negru pe Facebook.

În comentarii, cei mai mulți sunt porniți împotriva medicilor

"Asta e realitatea, domnule Dan Negru, medicii chiar sunt șpăgari și mulți dintre ei nu au treabă cu medicina."

"Păi,le-am dat-o, nu te supăra, dar, domniile lor ce încredere ne-au dat nouă?! Cum ne tratează unii de la ușă începând?! Sunt și doctori precum Leon Dănailă, îl dau exemplu că e mai cunoscut, dar sunt și alții care au făcut medicină ca să salveze vieți, alții, în schimb, plimbă hârtii și dau din gură și eventual din pix, asta dacă îi prinzi, că de obicei nu sunt de găsit că-s ocupați!"

"Ce modele? Nu mă uit la TV-uri, vorbesc din experiență proprie! Până în anul 2018 nu am întâlnit nici un medic să se comporte frumos decât după ce a primit șpagă!

Nici acum nu s-a renunțat la întrebarea retorică "ești pregătită draga mea?" Toată lumea știe în ce constă această pregătire! În secțiile de chirurgie și oncologie sunt asistente și infirmiere care recomandă ca la întâlnirea cu medicul să te prezinți pios, umil și foarte pregătit!"

"Nașpa e că neîncrederea e și fiecare are o experiență negativă legată de spital, depinde de vârstă. Cât eșți încă tânăr nu prea ai contact cu doctorii, mai încolo, înveți, doctorii au o mare problemă, internetul și informațiile medicale de acolo, dacă nu eșți bou, poți înțelege ce face un medicament și dacă simptomele tale sunt cele descrise, mai ales că tu știi cel mai bine propriul corp și ce simți, medicul e doar un cetățean care a învățat aceste lucruri din cărți, puțini vin și cu experiență concretă de zeci de ani care-ți dă deșteptăciunea lui Doctor House."

"Să îmi arătați cu degetul doctori care învață să devină doctori din școală pentru a face bine și nu împinși de ideea de a "face bani", procentul e așa de mic încât e nesemnificativ."

"Neîncrederea în doctorii și doctoritele din România vine din experiența de rahat oferită în mod repetat de aceștia. Din lipsa de respect cu care îi tratează pe cei care le trec pragul. Din condescendență cu care aceștia vorbesc cu pacienții lor. Din lipsa rezultatelor. Etc.

Din 100 de medici, cam 70-80% au oferit o astfel de experiență de-alungul acestor ani. Schimbarea, și aici, trebe să vină din interior."

"Nu e așa, e doar impresia ta și o scuză puerilă. Cauza lipsei de respect și încredere nu e ceeea ce spui tu, ăla e doar un efect al lipsei de respect față de pacient a unor specimene în halat. Ăia, câțiva, în nimicnicia lor au umbrit întreaga tagmă. Vrei să-ți povestesc din experiență proprie? Am patru membrii ai familiei mele care au intrat pe ușa spitalului și au ieșit pe ușa de la morgă, soră, tată, mamă, frate.

Vrei să-ți povestesc de șpăgi, mai ales de cele cerute?

Stai, liniștit nu sunt 'heităr', sunt vaccinat, aștept și a treia doză. Sunt un pesimist, adică un optimist corect informat. Știu realitatea, poate ar trebui să o știi și tu."

"Pentru că din păcate ne lovim de aceste "modele". De fiecare dată când am avut contact cu lumea medicală, cu asta m-am confruntat. "Nu vă dau salvare să duceți pacientul acasă". "Nu se poate" . "Nu mă mai sunați. Mergeți la UPU și acolo vor știi colegii ce au de făcut".

Medicii aceia cu adevărat medici, îi număr pe degete și mai îmi rămân câteva libere. În filmele americane dacă un pacient cere să dea un telefon, dă un telefon familiei. În România dacă vrei să dai un telefon, primeșți răspuns " de unde vrei să îți dau eu telefon? Ce sunt eu centralistă?"

Iar acest răspuns este real. Nu toți doctorii vor șpagă. Dar din păcate doar de aceștia m-am lovit. Rar am întâlnit un medic care să își facă treaba așa cum trebuie, fără să vadă plicul.

Iar de când a început pandemia nici nu mai spun. Medicul specialist care se ocupă de tatăl meu nici nu mai voia să îl vadă. Ne spunea să nu îl mai sunăm. Să sunăm la Ambulanță, să îl ducă la UPU și gata.

Am fost buni doar când am dat bănuțul. Când nu am mai avut acces în spital, gata. "Nu mă mai sunați". Nu halatul te face medic, cum nici microfonul nu te face jurnalist.

Câți jurnalișți buni mai avem în țară? Unii știu doar să țină un microfon în mână și să citească un text de pe prompter.

În România nici presa nu a pus în valoare acei medici care chiar își fac treaba. La Spitalul Municipal de Urgenţă din Bucureşți este un medic călugăr de la Mănăstirea Turnu - de lângă Ploieșți. Oferă și consultații gratuite. Cine l-a promovat?

În Bârlad este o maică doctor care îngrijește pacienți fără nici o plată lumească. Cine a fost să facă un reportaj de acolo?

În Constanța este un preot care este și medic și oferă consultații gratuite chiar și 16 ore pe zi. Nu am văzut nici un reportaj la știri. Da, avem și medici buni. Problema este că aceștia sunt dați la o parte."

"Dane, tu poate ai fost tratat altfel de medici, dar noi, prostimea am simțit pe pielea noastră nepăsarea și indiferența medicilor."

