De ce au demisionat patru doctorite de la DSP Bucuresti in plina pandemie: "Conducerea a incercat sa le determine sa renunte"

Motivele invocate de medicii demisionari

Totul s-a intamplat saptamana trecuta. Cei patru medici epidemiologi si-au prezentat demisiile motivand ca volumul de munca este foarte mare."Da, si-au dat demisia. Este un act unilateral. Conducerea a incercat sa ii determine sa renunte, insa au ramas fermi pe pozitie. Au considerat ca este o decizie personala. Este vorba despre doamne doctor", a declarat Dr. Florentina Iacobi, director Executiv Adjunct Medical al DSP Bucuresti, pentru Ziare.com.Se pare insa ca, pe langa volumul de munca prea mare, trei dintre cei patru medici epidemiologi ar fi avut si alte motive.Potrivit dr. Florentina Iacobi, "o doamna doctor este pensionara. Dumneaei cumula pensia si salariul. Noi ii multumim pentru sprijinul acordat pana acum. Ceilalti au motivat volumul de munca foarte mare la care s-au adaugat noi probleme personale. De fapt, doua dintre doamele doctor incep o viata personala", a explicat sefa de la DSP, fara a preciza, insa, despre ce anume este vorba. Cealalta doctorita a invocat doar volumul prea mare de munca.De asemena, Dr. Florentina Iacobi a precizat ca doua dintre doctorite au fost angajate pe perioada starii de urgenta, o alta lucra de un an, iar cealalta de un an si jumatate.Directorul Adjunct de la DSP Bucuresti a mai precizat pentru Ziare.com, la momentul discutiei, ca in prezent institutia este in plina reorganizare.De altfel, Dr Florentina Iacobi a declarat, saptama trecuta ca a primit ordinul pentru detasarea a 90 de medici "scolaristi" din Administratia Spitalelor din Municipiul Bucuresti si a 13 medici epidemiologi. Toti acesti medici vor incepe sa lucreze la DSP Bucuresti de luni, 3 august.Aceasta nu este singura problema privind angajatii de la DSP Bucuresti. In luna martie 2020, dr Cristina Pelin a demisionat din functia de director al Directiei de Sanatate Publica dupa ce a fost acuzata ca nu a gestionat corect situatiile legate de coronavirus.