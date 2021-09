De ce nu au învățat nimic românii din pandemia COVID. Tratamente după ureche cu ceai și pălincă, fără vizită la medic

Românii, mai superficiali de fel

Contează cum se face evaluarea inițială

Primul telefon - către medicul de familie

„Se tratează acasă cu ceai şi pălincă”

Medicii afirmă că, din acest motiv, cazurile pe care le au acum în spital sunt grave, majoritatea celor internați pe secțiile de terapie intensivă fiind nevaccinați."Aici sunt mai mulți factori. Unul este lipsa de educație generală care este destul de răspândită dacă ne gândim la analfabetismul funcțional. Al doilea este lipsa de educație medicală. E mentalitatea românului că lui nu i se întâmplă. Și, nu în ultimul rând, multă lume nu învață din greșelile trecutului. Este și acea reținere de a te duce la spital, de a te duce la doctor", a explicat profesorul Emanoil Ceaușu, infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Capitală.În unitatea sanitară terapia intensivă este plină, cazurile de COVID-19 internate în spital fiind de la moderate la severe, inclusiv cu pacienți de 30 de ani, internați în stare critică. Un lucru îl au în comun - nu sunt vaccinați."Inclusiv felul nostru de a fi, mai superficial, contribuie la acest fenomen în care pacienții nu vin la spital la timp. Nici acum pacienții care suferă de diverse patologii nu vin suficient de des să îi vedem. La noi în spital sunt internați pacienți de toate vârstele și de toate gravitățile. Sunt mulți care vin în momentul în care li se agravează boala la spital. Până atunci stau acasă, se tratează singuri, vin când situația este destul de gravă", a explicat medicul infecționist.La rândul său, medicul Adrian Marinescu, infecționist la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, afirmă că a învăța din ce a însemnat pandemia până acum ține de fiecare cetățean în parte dar și de sistemul medical și ceea ce fac autoritățile în raport cu el."Contează cum se face evaluarea inițială. Evaluarea inițială poate să însemne un telefon la medicul de familie sau la un alt medic sau poate la serviciul 112. Dacă o persoană este cu afecțiuni cronice și are o anumită vârstă atunci nu ar trebui să plecăm de la ideea că, cel puțin pe moment, nu are simptome importante sau că nu are insuficiență respiratorie pentru că s-ar putea ca acea persoană să dezvolte complicații cu o probabilitate mare. Altfel spus, persoana vulnerabilă ar trebui oricum evaluată", a declarat pentru Ziare.com medicul Adrian Marinescu.Conform acestuia, formele severe cu complicații apar după trecerea primei săptămâni din ziua a opta până în ziua a 12-a."E momentul cel mai important. E o mare greșeală să considerăm că dacă două sau trei zile nu avem nimic am scăpat. Dacă e să se întâmple ceva, e tocmai după", arată Adrian Marinescu."Investigațiile de laborator, acea evaluare care se face poate să evidențieze niște modificări a martorilor biologici care să sugereze că în următoarele zile evoluția va fi mai severă. Pe de altă parte, poți să fii în fața unui bolnav pe care îl examinezi și în funcție de comorbidități poți să îți dai seama că evoluția va fi severă. Ceea ce oamenii acasă nu realizează comorbiditățile", completează profesorul Emanoil Ceaușu.Acesta susține că primul telefon pe care pacientul îl dă trebuie să fie către medicul de familie. Persoanele care au factori de risc trebuie să se prezinte la medic, la spital, încă de la primele simptome de boală.Cei care nu au factori de risc, respectiv persoanele mai tinere, fără comorbidități, se prezintă la spital în momentul în care simptomatologia ușoară la început, ca la orice boală, începe să se agraveze: dacă febra este înaltă, dacă starea de sănătate se agravează, atunci trebuie să vină la spital."E un fenomen cultural de a merge la medic în ultima clipă. Și acest lucru se datorează lipsei de încredere, lipsă de încredere - în sistem, în proceduri medicale - care s-au accentuat în pandemie. Ea exista și înainte într-o proporție ceva mai mică. Mai există și această comoditate a românilor, care merg la medic atunci când îi doare mai tare", afirmă Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților."E și o lipsă de încredere în medici , foarte mulți s-au contrazis în media. Au venit și autoritățile care i-au derutat. Chiar și președintele României a zis la început că e o simplă gripă. Toate aceste lucruri au dus la acest fenomen social de a merge în ultima clipă la medic. Asta duce la agravarea bolii", a conchis reprezentantul pacienților.Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a declarat miercuri, 1 septembrie, că mulţi pacienţi cu COVID-19, dar şi cu alte boli, amână să apeleze la medici, preferând să se trateze acasă şi ajung în stare gravă la Urgenţă Managerul instituţiei, Andras Nagy Robert, a făcut, miercuri, 1 septembrie, un apel către cetăţeni să se prezinte la medic încă de la primele simptome ale bolii."Pacienţii care constată apariţia unor simptome specifice să vină şi să caute un medic, că este medicul de familie, că este un medic specialist (...) Să vină la spital, să nu amâne venirea în spital pentru ultimul moment, pentru că dacă (...) este într-o fază preliminară, atunci evoluţia bolii poate fi mult mai favorabilă. Nu mă refer doar la COVID-19, mă refer în general la toate situaţiile. Observăm în ambulatoriu că pacienţii vin într-o stare gravă. Chiar şi la Urgenţă observăm acest lucru şi, la fel, în mod repetat facem apel la populaţie de a rezolva problemele medicale cât mai repede cu putinţă, să apeleze la un medic specialist care să ghideze evoluţia bolii", a declarat Andras Nagy Robert, în cadrul unei conferinţe de presă.În opinia directorului medical al spitalului, dr. Roşu Matyas, COVID-19 este o "boală destul de perfidă", deoarece unii pacienţi nu prezintă simptome, deşi starea lor de sănătate este alterată."Nu aş putea să vă răspund de ce nu vin. Probabil că mulţi stau acasă că poate mă vindec cu Paracetamol, poate nu vor să se testeze, nu ştiu de ce vin târziu. Există persoane cărora le e teamă, alte persoane spun că lasă, îmi trece, e doar o viroză, nu există COVID, stau acasă şi mă fac bine de la ceaiuri, şi pălincă şi paracetamol şi când nu mai pot, atunci vin. Pe de altă parte, cum am subliniat şi altă dată, COVID este o boală destul de perfidă, în sensul că te simţi destul de bine chiar şi cu o saturaţie de oxigen de 80%, pacientul nu îşi dă seama că este aşa de grav. Se simte bine dacă stă în pat, nu face un efort deosebit şi nu îşi dă seama că, de fapt, este într-o stare gravă", a adăugat dr. Roşu Matyas.