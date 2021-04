Seful unui sidicat din Sanatate: "Nu paturile la ATI sunt marea problema"

Iulian Cozianu a afirmat pentru News.ro ca in sectiile transformate in Covid problema principala este lipsa personalului medical, in special la ATI si in UPU."Sunt oameni care stau cate sase ore in combinezon pe zi, intr-o tensiune incredibila. Am sperat cu totii ca totul va dura o luna, o vara, dar a trecut deja mai bine de un an. Epuizarea personalului este cea mai importanta problema, unii angajati din spitale sunt la capatul puterilor", a afirmat liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.El a precizat ca in timp ce numarul de paturi ATI creste, numarul de angajati ramane acelasi."E simplu sa marim numarul de paturi, dar nu paturile la ATI e marea problema, nici aparatura medicala, ci faptul ca nu avem personal", a afirmat seful Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.Liderul Sanitas a declarat ca solutia ar fi sa se faca noi angajari, eventual sa fie adusi oameni de la alte specialitati medicale."Efectele epuizarii fizice la cadrele medicale sunt dramatice, oamenii clacheaza. Unii colegi au trecut prin boala si inca se resimt, obosesc imediat. Trebuie rezolvata imediat aceasta problema, altfel lucrurile se vor inrautati si mai tare", a afirmat liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.