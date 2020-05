Deputatii au marit lista celor care vor primi stimulentul de risc de infectare cu COVID-19: Ce categorii au fost adaugate

Ziare.

com

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta "se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Infrastructura mare", conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj, containere de logistica medicala, capabilitati/ formatiuni medicale mobile de diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii coronavirusului COVID-19".Deputatii au introdus un amendament potrivit caruia sumele cheltuite astfel si destinatia acestora de la inceputul starii de urgenta la finalul starii de alerta de catre toate institutiile de stat se vor publica pe site-ul institutiei de catre conducatorul acesteia.De asemenea, deputatii au decis si casa fie acordat si pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct in sprijinirea si/sau ingrijirea persoanelor in varsta, a copiilor, a persoanelor cu dizabilitati si a altor grupuri vulnerabile, pe perioada starii de urgenta, din fondul de salarii al unitatii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI - "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta destinatie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru munca.Pentru furnizorii de servicii sociale privati, decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agentiile teritoriale ale Agentiei Nationale de Plati si Inspectie Sociala, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI - "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta destinatie, prin ordonatorul principal de credite sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului Muncii.Totodata, deputatii au introdus un amendament ca de acest stimulent de risc in cuantum de 2.500 de lei brut pe luna sa beneficieze si personalul medical, medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistica medicala, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflati in contract cu Casele de asigurari de sanatate, care au activat in timpul starii de urgenta si care au avut in evidenta sau sub tratament pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19, ori daca personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 in urma activitatii desfasurate, medicii si asistentii medicali din unitatile scolare care si-au desfasurat activitatea prin furnizarea unor servicii de ingrijire, de aprovizionare, de ingrijire medicala si monitorizare a persoanelor aflate in carantina.Stimulentul de risc in cuantum de 2.500 de lei, prevazut de prezenta lege, se acorda pentru toata perioada starii de urgenta, instituita prin decret potrivit art. 93 din Constitutia Romaniei, republicata, au mai stabilit deputatii.