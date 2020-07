Directorul DSP Giurgiu, confirmat cu COVID-19. Adjunctul si un medic al institutiei se afla in carantina: Ieri ne-a spus ca o doare putin in gat si are dureri

"Doamna director purta intotdeauna masca, manusi, in biroul dumneaei intrau doar doua persoane eu, ca director adjunct, si inca un medic. Ieri ne-a spus ca o doare putin in gat si are dureri in spate, s-a testat si a fost confirmata pozitiv cu COVID-19.Prin urmare, cei mai apropiati colaboratori, respectiv eu, ca si director adjunct, si inca un medic din institutie am intrat de astazi in carantina", a declarat joi, directorul adjunct al DSP Giurgiu, George Ciobanu.El a afirmat ca directorul DSP nu fusese in concediu si purta intotdeauna masca si manusi la serviciu, existand posibilitatea ca transmiterea bolii sa fie comunitara in judetul Giurgiu, unde sunt 394 de cazuri confirmate.In prezent, activitatea la DSP Giurgiu este coordonata de directorul economic.In ultima perioada, seful si adjunctul ISU Giurgiu, precum si alti trei pompieri, cel putin un ambulantier si un angajat al Inspectoratului Scolar Judetean au fost confirmati cu noul coronavirus si sunt internati in spital, iar presedintele CJ, Marian Mina, este in carantina pana pe 2 august, dupa ce a fost contact apropiat, ca prieten, cu seful ISU, rezultatul testarii sale fiind negativ.Directorul DSP, confirmat cu COVID-19; adjunctul si un medic al institutiei se afla in carantina