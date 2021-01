DSP, in control la Spitalul din Gaesti. Medicul Laurentiu Belusica: "Sa arunci 80 de doze de vaccin, acesta e management defectuos"

Cum i-a venit ideea

"Sunt 80 de oameni care puteau fi vaccinati"

El a anuntat ca DSP Dambovita a facut deja un control la spital , dar a constatat ca protocolul a fost respectat: cei care au fost vaccinati au fost persoanele incadrate in etapa I.Laurentiu Belusica a refuzat marti sa arunce dozele de ser neutilizate si a decis sa vaccineze pe oricine doreste, indiferent de varsta sau de gradul de risc. De altfel, a si facut un anunt pe pagina de Facebook in acest sens, acolo unde si-a dat si numarul de telefon, pentru a fi sunat de cei doritori.In legatura cu acuzatiile de management defectuos, managerul a fost categoric: in opinia sa, sa arunci 80 de doze de vaccin inseamna management defectuos. El a spus ca DSP i-a dat o idee excelenta pentru a evita o astfel de situatie, promitand ca isi asuma sarcina de a anunta persoanele care sunt inscrise la vaccinare.Intrebat daca a fost sunat de Valeriu Gheorghita sau de alti oficiali de la Ministerul Sanatatii, Laurentiu Belusica a spus ca nu stie, pentru ca telefonul i-a sunat incontinuu marti si nu a putut prelua toate apelurile."Ideea mea a pornit de la faptul ca am vazut ca sunt obligat sa raportez dozele aruncate. Deci, cineva le centralizeaza, undeva. De cand a inceput campania, inteleg ca in Romania s-ar fi aruncat 80 de doze de vaccin. Am zis ca n-ar fi normal sa fac acest lucru. Daca cumva mi s-ar intampla sa nu am personal care este in faza 1 de vaccinat, sa mai am o varianta de rezerva si m-am gandit ca ar fi bine sa vaccinez niste oameni care oricum vor fi vaccinati mai tarziu.Asta a fost ideea, doar ca n-am dus-o la indeplinire, pentru ca n-a fost cazul. N-am vaccinat pe nimeni altcineva in afara de personalul stabilit de protocol", a declarat dr. Laurentiu Belusica la Digi 24. El a explicat ca un flacon de vaccin contine 5 doze pentru cinci pacienti. In momentul in care este scos din frigider si este diluat pentru a fi administrat, din acel moment acele 5 doze pot fi administrate pe o perioada de 5-6 ore. Deci, mai mult de patru doze pe centru intr-o zi nu au cum sa ramana. Patru doze ori 12 euro doza."Aceste patru doze, eu, cand mi-au ramas 3, nu 4, le-am facut la personal de faza 1 care era programat in zilele urmatoare. Am declarat programul. Daca nu as fi gasit aceste persoane, se punea problema sa ajung in ipostaza de a cauta alte persoane sa le vaccinez.Dar astazi, DSP Dambovita mi-a oferit o solutie foarte, foarte buna, m-a ajutat foarte mult, au venit cu ideea sa-i anunt daca raman astfel de doze si ei la nivelul judetului vor gasi imediat pe cineva care are nevoie de vaccin si nu mai stau eu sa-l caut", a spus dr. Belusica.Intrebat despre acuzele ar fi vorba despre management defectuos, dr. Belusica a replicat: "Daca este adevarata informatia ca s-au aruncat 80 de doze, atunci acesta e management defectuos! Sunt 80 de oameni care puteau fi vaccinati si care ar putea face COVID pana le vine randul. Eu inteleg sa pierzi niste doze, le scoti din frigider, o scapi si o spargi. Dar sa am doza in mana si sa n-am pe cine vaccina mi se pare o prostie, nu management defectuos!"El a spus insa ca a fost medic militar si va respecta strategia de vacinare."Am spus ca o respect. Am fost medic militar. Respect legile, sunt constient de asta. Nu stiu prin ce rationamente s-a ajuns la varianta in care se vaccineaza doar personalul medical, pompierii si ambulantierii si daca ne ramane o doza n-avem voie s-o facem altcuiva. Nu stiu acest rationament si nu ma intereseaza. Eu conduc un spital mic, asta e menirea mea.Daca mi s-a cerut sa vaccinez numai persoanele de faza 1, asa fac si fac tot posibililul sa nu-mi ramana doze. Nu vreau sa arunc niciuna. Am primit sprijin de la DSP, le telefonam si ei ne vor trimite oameni.Cred ca acesta este un management foarte bun. Iar cine a aruncat 80 de doze, sa fie intrebat acela. In loc sa vaccineze 80 de oameni care puteau sa profite de pe urma vaccinului. Poate ca s-au spart, poate s-au stricat, eu stiu, nu stiu," a comentat dr. Laurentiu Belusica.