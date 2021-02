Fostul ministru al Sanatatii, Victor Costache, a fost numit consilier al premierului Florin Citu. Medicul demisionase din guvern in plina pandemie

Cine este Victor Costache

Functia este una onorifica, nefiind remunerata.Decizia a fost semnata luni, 1 februarie, conform Hotnews.ro De asemenea, premierul a decis ca Victor Florin Dumitru si Paul Marian Stefanescu sa fie consilieri de stat in cadrul Cancelariei premierului.Ioana Mihaila a fost numita secretar de stat la Ministerul Sanatatii, fiind eliberat din functie Ciprian Bogdan, Mihaela Catalina Badoiu a fost numita secretar de stat la Ministerul Proiectelor Europene, iar Thomas Sindilariu si Christiane Gertrude Cosmatu au devenit subsecretari de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice. a demisionat din functia de ministru al Sanatatii in 26 martie 2020 , dupa ce au existat critici privind lipsa de materiale de protectie din spitale si testarea redusa pentru Covid-19.Inainte de a-si da demisia, Victor Costache declarase ca toti bucurestenii vor fi testati pentru coronavirus. Anuntul intempestiv al ministrului l-a deranjat pe premierul Orban si s-a soldat in final cu demisia sefului de la Sanatate.In varsta de 45 de ani, Victor Costache s-a nascut la Iasi, unde a si absolvit Facultatea de Medicina in 1999. A facut un an de rezidentiat in tara, dupa care a plecat in Franta, unde s-a specializat in chirurgie cardio-vasculara si toracica, fiind in prezent membru in Colegiul Francez de Chirurgie cardio-vasculara.A mai lucrat in spitale din Marea Britanie, Danemarca, Germania, Canada si Statele Unite.