Doi medici din Galati, rapusi de COVID. Numarul medicilor romani ucisi de coronavirus a ajuns la 50

- Dan Iacoblev era pensionar, dar lucra cu norma intreaga la spital.- Irina Brasovanu avea doar 48 de ani si, inainte de a deveni psiholog, lucrase ca asistenta medicala.Peste 50 de cadre medicale din Romania au murit de Covid de la inceputul pandemiei. Iar numarul celor care s-au infectat in timp ce salvau vieti este de ordinul miilor, relateaza Stirile Pro Tv. Noul coronavirus i-a lovit crunt pe cei doi medici din Galati, iar toate eforturile depuse de colegii lor pentru a-i salva au fost in zadar."S-au inregistrat primele doua decese in randul cadrelor medicale din unitatile sanitare cu paturi din judetul Galati. Aceste doua cadre medicale au fost confirmate SarsCov2 pozitiv," declara Ani Nistor, purtator de cuvant DSP Galati.Dan Iacoblev avea 68 de ani si era medic oftalmolog la Spitalul de Urgenta din Galati. Virusul i-a afectat grav plamanii si s-a prapadit din cauza complicatiilor."Domnul doctor a decedat in sectia ATI a spitalului in care timp de 22 de ani si-a dedicat intreaga experienta profesionala pacientilor cu probleme oftalmologice. A fost un medic devotat si muncitor," afirma Alina Dobre, managerul spitatului de urgenta Galati.Al doilea medic rapus de noul virus era psiholog la spitalul CFR din oras, spital COVID. Irina Brasoveanu avea doar 48 de ani si s-a stins la scurt timp dupa ce a fost dusa de urgenta la Spitalul Judetean.Mihai Polinschi, vicepresedinte Colegiul Medicilor Galati: "Regretam disparitia lor prematura, Colegiul medicilor isi exprima profundele condoleante si speram sa nu mai avem evenimente de acest fel."